Le Grand Prix ville de Nice à Ernest Pignon Ernest et Nicholas Ayache

Un artiste de renom et un scientifique exceptionnel seront à l'honneur demain à Nice à l'occasion de la cérémonie de remise des Grands Prix de la ville de Nice du Comité Doyen Jean Lépine. L'artiste, c'est Ernest Pignon Ernest et le scientifique, Nicholas Ayache, directeur de recherche à Inria Sophia. Président de la Métropole, Christian Estrosi leur remettra le Grand Prix de la ville de Nice demain, vendredi 24 mai à 18 heures à la Villa Masséna à Nice. Ce prix est décerné par Comité Doyen Jean Lépine.

Une fois par an, le Comité réunit des personnalités du monde du savoir pour étudier les dossiers présentés, à la suite d’un appel à projets, par les laboratoires de recherche d’Université Côte d’Azur. Une aide financière est accordée aux lauréats. Ce prix est attribué également aux personnalités du monde scientifique et artistique en récompense de l’ensemble de leur carrière et de leur œuvre, et de leur participation au rayonnement de Nice sur le plan international.

Ernest Pignon Ernest rentre dans cette dernière catégorie. Né à Nice en 1942, il est l’un des initiateurs, avec Daniel Buren et Gérard Zlotykamien, de l'art urbain en France. Depuis 1966, Ernest Pignon-Ernest transforme les rues du monde en galeries d’art éphémère. Il a collé ses représentations humaines grandeur nature dans de très nombreuses villes. L’artiste, engagé politiquement et socialement, cherche à bouleverser les mentalités, à montrer le monde tel qu’il est. Il dénonce entre autres l’apartheid en Afrique du Sud et les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, avec ses dessins charbonneux intégrés à la ville. Certaines des œuvres d’Ernest Pignon-Ernest font partie de la collection permanente du Mamac de Nice (Musée d’Art Moderne et Contemporain).

Nicholas Ayache, né en 1958 à Paris, est quant à lui un pionnier de l'imagerie et de la robotique médicales. Actuellement directeur de recherche au centre Inria Sophia, il anime l’équipe de recherche Epione spécialisée dans l’analyse et la simulation des images médicales numériques. Il est membre depuis 2014 de l’Académie des Sciences et lauréat de plusieurs prix scientifiques prestigieux. C'est lui qui a porté scientifiquement le dossier de labellisation du 3IA Côte d'Azur (Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle). La remise d’un Grand prix de la Ville de Nice à Nicholas Ayache représente ainsi un coup de chapeau à la labellisation 3IA et l’occasion de récompenser l’ensemble de la communauté scientifique de la Côte d’Azur.