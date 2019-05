Le moteur de recherche Qwant s'installe à Cannes

Le moteur de recherche européen dont la R&D est à Nice, va également s'installer à Cannes. Eric Leandri, le Pdg, a signé avec la ville un compromis de vente pour l'achat d'un plateau de plus de 800 m2 près du marché Forville. Qwant compte y installer ses moteurs de recherche verticaux "Qwant Art" et "Qwant Campus" et jouer les synergies avec le grand projet cannois de Cannes on Air en vue de développer une filière de contenus créatifs.

C'est signé : Qwant, le moteur de recherche européen dont la R&D est à Nice va s'implanter aussi dans le quartier Forville à Cannes. David Lisnard, maire de Cannes et Eric Léandri, président de Qwant, ont signé mardi 21 mai le compromis de vente pour un plateau de 810 m2 dans des locaux communaux inoccupés au sein de "l’Espace Forville", locaux propriété de la ville. Cette acquisition se fait dans le cadre d'une stratégie cannoise de développement des industries culturelles et créatives et de son projet global "Cannes On Air". (David Lisnard, à gauche, et Eric Leandri, lors de la signature du compromis. Photo Ville de Cannes)

Ce grand projet vise à doter Cannes de tous les maillons de la chaîne de création de contenus créatifs et d’en faire profiter l’ensemble des acteurs de la commune. Cela se concrétise notamment par la réalisation du technopôle créatif Bastide Rouge à Cannes-La-Bocca dans lequel la ville investit, avec la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins, plus de 32 millions d’euros et qui consiste à réaliser, sur un même site une cité des entreprises, un campus universitaire et une résidence étudiante de 151 logements.

La société Qwant, dont les équipes développent des moteurs de recherche dits "verticaux", ciblés sur des thématiques données, a quant à elle choisi Cannes, capitale du cinéma, des séries et de l’économie créative, pour lancer prochainement "Qwant Art", le premier moteur de recherche consacré au 7ème art, aux œuvres audiovisuelles et à la Culture en général (séries, publicités, image animée ou encore spectacles vivants). Il est également prévu dans cet espace, l'installation de "Qwant Campus", dont l’objectif est l’éducation du grand public et des entreprises aux enjeux de la protection des données personnelles sur internet.

En termes d’emplois, le nouveau site cannois de Qwant devrait accueillir 20 à 30 salariés en 2020 et au moins 40 en 2021. "A Cannes, nous avons tous les ingrédients pour avoir une filière compétitive, créer de l’emploi, et permettre à la créativité d’acquérir les techniques et réseaux pour pouvoir s’exprimer. L’implantation d’un leader européen pour y développer un nouveau moteur de recherche dédié à la culture participe pleinement de cette filière créative", souligne David Lisnard, maire de la ville.