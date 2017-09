Le Parc des Préalpes d'Azur fait sa fête à Vence

C'est un rendez-vous annuel devenu traditionnel que donne le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur : la fête du Parc. Elle aura lieu cette année à Vence, le samedi 30 septembre de 10 heures à 22 heures dans les Parcs de la Conque et de l'ONAC où seront installés plus de 100 exposants (artisans, producteurs, commerçants et associations) pour présenter leurs savoir-faire, activités et productions. Au programme de la journée également : un grand marché de territoire, des ateliers ludiques et participatifs, des randonnées thématiques, une chasse au trésor, des cinés-débats… le tout dans une ambiance musicale et conviviale ! Ce sera aussi l'occasion de célébrer le 5ème anniversaire du parc.

Pour ceux qui auront envie de bouger, accrobranche, slackline, tir à l’arc et nombreuses randonnées thématiques (pastorale, sensorielle, historique, nocturne…) sont inscrits au menu du jour. Pour les familles, de nombreux ateliers sont prévus autour de la calligraphie, la laine, les bougies, la peinture végétale, la vannerie, l’origami, l’écoconstruction, le zéro-déchet, le jardin… Et surtout, une chasse au trésor grandeur nature "la mémoire des baous" sera organisée pour découvrir autrement Vence et ses patrimoines ! Des ciné-débats, rencontres et expositions photographiques valoriseront d'autre part des initiatives du Parc naturel régional ainsi que les patrimoines du territoire. Autant d'animations gratuites !

Vence est bien placée pour cette fête. A la croisée entre nature préservée et richesse culturelle, la ville constitue l’une des principales portes d’entrée du Parc. À la fois cité médiévale et ville d’art et d’artisanat, elle accueillera ainsi les visiteurs sur différents lieux : au Parc de la Conque (notamment à la grande chapelle du Calvaire), à la médiathèque, la salle des pompiers… Toute la ville fêtera les patrimoines naturels, culturels et paysagers des Préalpes d’ Azur et du Pays Vençois ! A 12h00, les discours d’inauguration de la fête seront suivis d’un apéritif qui permettra de découvrir les producteurs "valeurs Parc naturel régional".

Cette édition azuréenne fait partie du dispositif "Le mois des Parcs". Du 3 septembre au 28 octobre 2017, la Région met à l'honneur les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes Côte d'Azur : sept Parcs existants (Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, Préalpes d’Azur, Queyras, Verdon) et deux Parcs en projet (Sainte-Baume et Mont Ventoux). Superbe "collection".