Le Pays de Grasse expérimente la pile à combustible au gaz naturel

En partenariat avec GRDF, la première pile à combustible au gaz naturel de la Région PACA va être expérimentée dans la crèche la Poussinière à Peymeinade, un bâtiment dont l'enveloppe énergétique a été récemment rénovée. Un test qui est mené actuellement dans une dizaine de sites en France afin d'intégrer la pile dans le paysage énergétique de demain.

La première pile à combustible au gaz naturel de la Région PACA va être expérimentée par le Pays de Grasse en partenariat avec GRDF. Cette technologie innovante, qui permet de produire simultanément chaleur et électricité tout en optimisant la performance énergétique, sera mise en œuvre dans la crèche la Poussinière à Peymeinade, un bâtiment dont l'enveloppe énergétique a été récemment rénovée. L'expérimentation sera présentée officiellement samedi 4 mars à 12 heures. Le Pays de Grasse rejoint ainsi un test en conditions réelles qui est mené actuellement dans une dizaine de sites en France. Il doit permettre à GRDF d'attester des performances et de l'adaptation aux différents types d'usages, afin d'intégrer la pile dans le paysage énergétique de demain.

Un écogénérateur à pile à combustible convertit le gaz naturel en électricité et chaleur sans combustion et sans pièces en mouvement. Il utilise la réaction inverse de l’électrolyse de l’eau. L’électricité produite est prioritairement auto-consommée dans le logement/bâtiment, alors que la chaleur dégagée par le coeur de pile est valorisée dans un ballon d’eau chaude utilisé pour produire chauffage et eau chaude sanitaire. Un brûleur d’appoint assure le complément si nécessaire. L’économie moyenne en énergie primaire est évaluée à 40% (par rapport à un système traditionnel chaudière + électricité).

"La pile à combustible alimentée au gaz naturel, fait partie des technologies prometteuses dont nous souhaitons valider l'efficacité et l'intérêt environnemental à grande échelle", souligne Grégory Bertrand, Directeur Territorial GRDF Alpes-Maritimes. Pour Jérôme Viaud, président de la CAPG (Communauté d'agglomération du Pays de Grasse), c'est l'occasion pour la CAPG, djà sérieusement impliquée dans la voie de la transition énergétique de "s'élever une nouvelle fois au rang de territoire pilote, en nouant ce partenariat d'innovation et de développement des alternatives de chauffage de demain."