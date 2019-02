Le Pôle SCS salue les 9 M€ levés début 2019 par trois de ses membres

Le pôle SCS a salué une année 2019 qui commence sous les meilleurs auspices pour trois de ses membres : MyDataModels, Nanoz et Teach on Mars. Deux d'entre eux sont des start-up des Alpes-Maritimes : Teach on Mars qui a levé 7 M€ dans le domaine du mobile learning; MyDataModels avec 1 M€ dans le domaine de l’intelligence artificielle/machine learning. La troisième entreprise, Nanoz (Pays d'Aix) a levé 1 M€ dans le secteur de la micro/nano électronique. Le financement en capital (private equity) est une étape fondamentale pour les entreprises innovantes afin de financer leur croissance, rappelle le pôle de compétitivité mondiale Solutions Communicantes Sécurisées.

Et d'ajouter qu'il accompagne depuis près de 8 ans ses membres dans la préparation à la levée de fonds et la mise en contact avec des investisseurs potentiels de type Business Angels et fonds d’investissement. Avec déjà au tableau plus de 70 entreprises accompagnées pour plus de 250 millions d’euros levés.