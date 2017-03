Le Printemps de l'Open Innovation va mixer start-up et grands groupes

Avec "Le Printemps de l'Open Innovation", les 16 et 17 mars au Business Pole de Sophia Antipolis, c'est un nouvel événement pour l'écosystème azuréen que lancent Sophia Club Entreprise (SCE) et la société Vianeo. En fondant Vianeo, Sévérine Herlin a cherché à faciliter l'accès d'une innovation au marché à partir de la méthode ISMA 360. L'idée qui porte ce "printemps", c'est d'élargir le cercle en mixant les start-up avec les grands groupes dans un travail commun autour de projets concrets d'innovation.

"D'une part, dans l'écosystème azuréen nous avons des start-up qui développent des projets ou cherchent d'autres applications à l'innovation qu'ils ont mise au point. Elles ont besoin d'un autre regard ou d'expertises qu'elles ne peuvent financer" explique Séverine Herlin. "D'autre part, les grands groupes cherchent à s'inspirer de la démarche start-up et à travailler dans un esprit "agile. Pourquoi ne pas relier ces deux demandes et d'organiser des ateliers dans lesquels les collaborateurs de grands groupes pourraient se former aux démarches start-up en travaillant concrètement avec les startuppers sur des projets bien réels?"

C'est cette idée qui a été mise en forme dans ce premier "Printemps de l'innovation". Dix start-up ont ainsi été sélectionnées (les inscriptions sont closes). On y trouve Data Move, Key Infuser, Studeal, My Dream Match, Elocar, Pocket Confident, Attestis, Arcan Security, Scity Coop, Le Village Graphic. Il leur est proposé d'accélérer la conception de A à Z de leur stratégie avec des regards externes. Leur participation est gratuite.

Les groupes comme Orange, Bosch, Cap Gemini, Visteo, Société Générale, ont de leur côté l'occasion de plonger leurs collaborateurs dans la réalité d'une start-up et de découvrir une méthode d’exploration de projets disruptifs. Ce sont eux qui sont appelés à financer l'opération au titre de la formation. "Pour les deux, poursuit Séverine Herlin, "c'est la possibilité d'un partenariat potentiel ou de nouveaux leviers de croissance".