Le prix Talents INPI PACA à l'Institut de Chimie de Nice

L’ICN (Institut de Chimie de Nice) a reçu pour la seconde fois le trophée Talents INPI Paca (Institut National de la Propriété Industrielle) dans la catégorie "centre de recherche", prix qui récompense ses capacités de recherche et d'innovation. C'est pour sa partie recherche appliquée que le laboratoire a reçu ce trophée dont il avait déjà été lauréat en 2014. En 2016, ce sont 14 demandes de brevet qui ont été déposées et de nombreuses autres sont en cours de dépôt ou en phase de maturation dans les équipes de recherche, rappelle l'Université Nice Côte d'Azur.

"La partie valorisation concerne plus particulièrement l'activité du laboratoire dans le domaine des odorants et de la parfumerie ou des molécules pour le vivant (molécules bio-actives utilisées en cosmétique ou en thérapie anti-cancéreuse)", note l'UNS. Une activité qui se conjugue bien avec le pôle grassois des parfums. Et de citer pour l'exemple le travail sur le vetiver de l'équipe "Arômes Parfums Synthèse Modélisation". Cette essence qui provient d'une plante qui pousse principalement en Haïti est à l'origine d'un ingrédient précieux utilisé en parfumerie, l'acétate de vetiveryle. Le laboratoire a mis point un procédé biotechnologique pour produire ce dérivé de manière plus "propre" grâce à des économies d'énergie et en limitant la production de déchet.