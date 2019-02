Le projet collaboratif de Kalray pour les systèmes intelligents de demain

La start-up grenobloise, implantée à Sophia Antipolis, annonce le lancement du programme collaboratif ES3CAP dont elle est chef de file et qui vise à développer une plateforme pour les systèmes intelligents de demain. Ce programme, doté d'un budget total de 22,2 M€ sur 3 ans, vient répondre aux défis des voitures autonomes, de l'aéronautique (aviation, taxis volants, drones) ou encore de la défense.

C'est un projet que mène la start-up Kalray et qui pourrait intéresser Sophia Antipolis. Pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, cette start-up grenobloise implantée dans la technopole, annonce le démarrage du programme collaboratif ES3CAP , dont elle est le chef de file. Il s'agit du développement d’une plateforme pour les systèmes intelligents de demain par 11 partenaires industriels et académiques. Doté d’un budget total de 22,2 M€ sur 3 ans, le programme ES3CAP sera financé à hauteur de 11,7 millions d’euros via le Programme d’Investissements d’Avenir opéré par Bpifrance, pour participer au financement des travaux de recherche.

Répondre au formidable essor de l'intelligence artificielle

Le projet ES3CAP a pour ambition de construire une plateforme matérielle et logicielle destinée aux industriels développant des applications critiques nécessitant de fortes capacités de calcul dans les domaines de l'aéronautique (aviation, taxis volants, drones), la défense et les véhicules autonomes. C'est dans ce sens que le projet intéresse la technopole, Kalray, piloté par Eric Baissus, un serial entrepreneur sophipolitain, ayant ouvert un bureau dédié aux véhicules autonomes au Business Pole, tandis que son site de Grenoble s'intéresse plus particulièrement aux applications pour les Data Centers.

Pour ES3CAP, tout un écosystème de partenaires est ainsi fédéré autour des sujets complémentaires des systèmes d’exploitation et des outils logiciels temps-réel et critiques, de la vision par ordinateur, de la fusion de données et de l’intelligence artificielle. Le tout est porté sur une plateforme matérielle fiable et sécurisée, la plateforme MPPA® de Kalray ("Massively Parallel Processor Array").

L'idée qui soutient le projet ? L’essor de l’intelligence artificielle est sur le point de révolutionner les marchés. Les voitures autonomes de demain, les futurs moteurs d’avions ou les prochains robots partagent un même besoin : l’accès à de nouvelles plateformes dites "CPS" pour "Cyber Physical System", en interaction directe avec le monde physique et permettant de traiter, via des algorithmes de plus en plus perfectionnés, un nombre croissant de données et de fonctions. Ces traitements doivent être opérés tout en garantissant le respect des exigences strictes de sûreté de fonctionnement et de sécurité que partagent ces différentes industries.

Les grands partenaires du programme

Cette évolution des exigences oblige ainsi les industriels à adopter de nouvelles générations de processeurs dits "multi" voire "many" cœurs, les seuls à pouvoir répondre à ce double besoin de performance et d’intégration d’un grand nombre de fonctions sur un même composant capable de fournir la capacité de calcul et l’indépendance de fonctionnement requis. Le projet ES3CAP s’appuie sur les processeurs "many cœurs" MPPA® de Kalray qui répondent à l’ensemble de ces exigences.

Les partenaires industriels du projet incluent Renault-Nissan-Mitsubishi et EasyMile pour l’automobile, ainsi que Safran Electronics & Defense et MBDA pour l’avionique et la défense. Les partenaires technologiques incluent ANSYS / Esterel Technologies pour la partie outils pour le développement de logiciels certifiés et la génération de code multi-cœurs, Krono-Safe pour sa solution d’ingénierie logicielle ASTERIOS® constituée d'une suite d’outils logiciels intégrés et d’un noyau temps-réel multi-cœurs à haut niveau de sûreté de fonctionnement, Prove & Run pour l’architecture de sécurité, les OS et les services de haute sécurité, Kalray pour ses processeurs intelligents MPPA® et la plateforme logicielle associée, PROPHESEE pour la technologie brevetée de vision neuromorphique haute performance composée de capteurs et d’intelligence artificielle.

Le partenaire expert pour garantir la sûreté de fonctionnement de la plateforme matérielle est IROC Technologies. Les partenaires académiques de référence sont le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) et l’Inria (Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique).

Eric Baissus : "les systèmes intelligents vont jouer un rôle toujours plus important"

Pour Eric Baissus, président du Directoire de Kalray, c'est cette réponse aux nouveaux besoins et enjeux de l'industrie qui le motive. "Les systèmes intelligents vont jouer un rôle toujours plus important dans nos vies, que ce soit pour les voitures autonomes ou les avions de demain. La France possède un écosystème très dynamique et pionnier dans ce domaine. Nous sommes très heureux d’avoir pu regrouper autour de nous et du projet ES3CAP des industriels de renom, des laboratoires de recherche, des PME en forte croissance et des pépites françaises, et d’avoir pu obtenir le soutien ambitieux de l’État français pour consolider une filière nationale à la fois prometteuse commercialement et stratégique pour notre industrie."

Directeur de la prospective automobile au sein du Groupe Renault, Rémi Bastien, met en avant toutes les applications possibles dans l'automotive. "Ce projet collaboratif, mené par Kalray et bénéficiant d’une expertise inter-filières, constitue une très belle opportunité pour Renault-Nissan-Mitsubishi. Il pourrait déboucher sur une multitude d’applications dans le cadre du développement des architectures électroniques du véhicule de demain, des plus complexes, liées au véhicule autonome, aux plus simples."