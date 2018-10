Le réseau sport business SBCsud avec SAP à l'eRallye Monte Carlo

Premier réseau sport business de la région Sud, SBCsud participe en tant que sponsor à la 3ème édition du eRallye Monte-Carlo 2018 du 24 au 28 octobre, version véhicule électrique ou hydrogène d'un des plus célèbres rallye du monde. En partenariat avec SAP, la jeune société (elle a été fondée cette année par Bruno Mezence et Christophe Visconti) est sponsor pour les 3 équipes de pilotes Tesla, Jaguar I-pace et Nissan Leaf. Le 3e eRallye Monte-Carlo (19e Rallye Monte-Carlo ZENN) accueillera des véhicules 100% électriques, 100% Hydrogène. C'est une épreuve de Régularité, inscrite au Calendrier FIA comptant pour le Championnat des Energies Nouvelles et Electrique. Amateurs et pilotes de notoriété s’élanceront ainsi de Nevers le mercredi 24 octobre en direction de Monaco.

Un mot sur SBCsud. La société s'est donnée pour vocation de réunir et de rassembler les clubs, les athlètes, les institutions du sport, les marques et tous les acteurs de la filières sport. Pour cela, elle organise des soirées networking, mise en relation de ses membres, développement projets ...