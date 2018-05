Le RGPD en vigueur aujourd'hui : ce qui va changer, vu par Le Figaro

Voilà des mois que l'on en parlait et que les entreprises commençaient à s'y préparer non sans anxiété. Aujourd'hui, c'est arrivé : le RGPD Règlement général sur la protection des données personnelles, entre en vigueur aujourd'hui vendredi 25 mai 2018. Ce texte majeur pour la protection des données et donc de la vie privée des citoyens européens, a pris une dimension d'ailleurs toute particulière suite à l'affaire Cambridge Analytica qui a ébranlé Facebook et a mis en lumière des collectes massives de données personnelles exploitées à des fins très douteuses. Le géant des réseaux sociaux ayant, en réponse, annoncé hier vouloir étendre le RGPD à tous ses utilisateurs de tous les pays, le RGPD pourrait devenir rapidement la norme internationale de la protection des données.

Mais qu'est ce que ce texte ce texte représente pour le traitement des données des 500 millions d'habitants de l'Union européenne ? Que change-t-il pour les utilisateurs ? Pour les entreprises ? Un éclairage sur ces questions dans le point que fait ce matin le quotidien Le Figaro.