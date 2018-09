Le Salon Antiquités art contemporain et design s'installe à Valbonne Sophia Antipolis sur le Pré des arts, du samedi 8 septembre au 16 septembre (ouverture de 10 à 19 heures). Venus de toute l’Europe, une quarantaine d'exposants (artistes, antiquaires, galeristes, restaurateurs d’œuvres d’art…) a répondu à l’invitation de l’association Tweet Art, organisatrice du salon. Parmi les œuvres à ne pas manquer, des originaux de Bernard Buffet, Robert Combas, des lithographies de Miro, Picasso… Les artistes présents assureront des performances et un expert sera également au service des visiteurs. Vernissage le 7 septembre et nocturne musicale le 14 septembre.

Entrée gratuite et parking gratuit contre le salon.