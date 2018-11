Le SophiaTech Forum 2018 prend une nouvelle ampleur

Dédié aux élèves ingénieurs Polytech Nice Sophia (stages et emplois Bac +4/5), le 6ème SophiaTech Forum aura lieu dans la technopole le 15 novembre de 9h30 à 16h30 au Campus SophiaTech. Avec l'arrivée de deux nouveaux co-organisateurs (Sophia Club Entreprises et Telecom Valley), l'événement lancé et mené par l'école d'ingénieurs avec la Fondation Unice entame une nouvelle étape.

Pour sa 6ème édition, ce sera un Sophiatech Forum d'une nouvelle ampleur qui aura lieu le 15 novembre de 9h30 à 16h30 au Campus SophiaTech dans la technopole. Lancé et organisé par l’école Polytech Nice Sophia avec la Fondation Unice, il s'est imposé comme le grand événement annuel de la région pour le recrutement d'élèves ingénieurs. Incontournable. Mais cette année, il entame une nouvelle étape avec l'arrivée de partenaires supplémentaires : Telecom Valley et Sophia Club Entreprises qui sont devenus co-organisateurs de l'événement.

Dédié aux élèves ingénieurs de l'école (stages et emplois Bac +4/5), le forum est particulièrement apprécié des grandes entreprises du territoire. Elles viennent ainsi chercher les compétences nécessaires à leur développement directement au sein de l'école. Car les étudiants de Polytech sont tout particulièrement demandés (environ 300 diplômés chaque année) et il n'est pas rare qu'ils soient pré-embauchés à l'occasion d'un stage avant même leur sortie de l'école. D'où l'intérêt de venir les rencontrer sur place.

On retrouvera aussi les belles entreprises high tech azuréennes qui sont les partenaires traditionnels du forum comme Amadeus, Air France, Accenture, NXP, SAP, Arkopharma, Virbac, etc.. Mais il est à noter aussi cette année une entrée en force des secteurs du bâtiment et de l’environnement avec des sociétés phares comme Bouygues, Eiffage, Fayat, Vinci, Altereo...Au total plus de 60 entreprises (contre 40 en 2017) qui proposeront plus de 400 stages et offres d'emplois sur leurs stands.

Autre nouveauté : l'ouverture d'un Village Telecom Valley au sein même du forum. L'association, qui se définit comme l'animateur azuréen du numérique, organisait les années précédentes son propre forum de l'emploi. Cette année, elle a décidé de l'intégrer dans le SophiaTech Forum. Cause commune. Si les grands groupes membres de l'association (Accenture, Air France, Amadeus, Altran, ARM, Atos, Orange, SAP, NXP, etc.) étaient déjà des habitués, le Village Telecom Valley ouvre quant à lui ses portes à une quinzaine de start-up et PME nouvelles. L'occasion d'élargir le forum à encore plus d’acteurs sophipolitains.

Quant au Sophia Club Entreprises, il a pris en charge l’organisation des conférences de professionnels et des tables rondes "anciens élèves". Elles viennent enrichir le programme de cette journée où les thèmes de l’innovation, de l’intelligence environnementale et de l’Industrie 4.0 seront abordés.