Le Tech for Good Tour passe par Nice cette semaine

Un tour de France pour sensibiliser à l’innovation technologique au service de l’intérêt général et passer à l’action sur le territoire : c'est l'objectif du Tech for Good Tour qui passe par Saclay, Lyon, Toulouse, Nantes et Nice, cinq bastions high tech français . A Nice, c'est cette semaine qu'il fera étape avec au programme plusieurs événements dont une soirée grand public de la tech for good niçoise le jeudi 13 mai à partir de 19 heures, au 27 Delvalle à Nice. Parmi les autres événements sont prévus un apéro géant sur la Tech for Good au CEEI de Nice le samedi 15 mai de 19 heures à 21h30, un petit-déjeuner de sensibilisation vendredi avec le soutien de la CRESS PACA et des interventions dans les écoles d'ingénieurs azuréennes (à Eurecom Sophia, le vendredi 14 mai, à Epitech Nice le samedi 15 mai).

Le Tech for Good Tour est organisé par deux entités : la communauté internationale "make sense" qui rassemble des citoyens engagés, des entrepreneurs et des organisations pour résoudre collectivement les défis sociaux et environnementaux; l'association "latitudes" qui participe à la transformation de l’enseignement des ingénieur.e.s et des développeur.se.s, afin de favoriser leur engagement durable sur des projets d’intérêt général.