Learning center Sophia Tech : #cafe techno et lundi de l'ergonomie

Un #cafe techno sur le thème " Vie privée sur Internet : Technologies et Protection" avec Nataliia Bielova (Inria) le lundi 13 novembre à 13 heures et la reprise des lundis de l'ergonomie le 27 novembre, de 12h30 à 13h30 : ce sont deux événements à retenir de l'Agenda du Learning Centre SophiaTech dans le campus de la technopole. Le #cafe techno est organisé par l'Inria et le Learning Centre SophiaTech. Le thème part d'un sentiment qu'on entend souvent exprimer : "Je n'ai rien à cacher". Certes. Mais les données que l'on laisse trainer sur le Web, sûrs de n'avoir rien à cacher tombent dans des mains parfois indiscrètes et pas forcément bienveillantes.

Alors que nous naviguons sur le Web, de nombreuses entreprises espionnent nos activités en ligne en utilisant les technologies Web: elles collectent des informations sur les pages que nous visitons, les boutons sur lesquels nous faisons clic et le texte que nous tapons. Ayant toutes ces informations recueillies, elles nous montrent des publicités ou peuvent nous demander de payer un prix plus élevé lors des achats en ligne. C'est ce sujet de la protection nécessaire de la vie privée sur Internet que traitera Nataliia Bielova. Les Café techno sont ouverts à tout public.

La reprise des lundis de l'ergonomie au Learning Centre SophiaTech se fera le 27 novembre, de 12h30 à 13h30 sur le thème du "positionnement de l’UX et l’ergonome sur le marché du travail", avec Naji Bouchiba (UX Researcher). Ce cycle de séminaires s’inscrit dans la volonté d’interdisciplinarité en proposant des présentations pluridisciplinaires sur l’ergonomie des Interactions Homme-Machine (IHM) : informatique IHM, psychologie cognitive, sociologie, UX design…Organisés au cœur de la technopole Sophia-Antipolis par une doctorante en IHM chez Inria et une UX designer, les séminaires lient les mondes académique et professionnel en permettant aux participants d’échanger sur des problématiques communes et de faire connaissance.