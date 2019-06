L'EDHEC dans le Top 10 mondial des programmes pour entreprises !

Un bond de 17 places par rapport à l’an dernier et une entrée dans le Top 10 mondial du classement "Custom Programmes" : l’EDHEC Business School confirme sa forte dynamique dans le classement du Financial Times Executive Education 2019 publié aujourd'hui lundi 3 juin. Ce gain de 17 places évalue les "Custom Programmes" (programmes sur mesure pour les entreprises). Grâce à cette progression significative, l’EDHEC figure au 18ème rang mondial du classement combiné, qui porte sur les "Custom Programmes" et les "Open Programmes" (programmes inter-entreprises pour cadres et dirigeants). L’EDHEC gagne ainsi 13 places dans le classement global et se positionne parmi les 3 premières grandes écoles françaises au monde sur les deux types de programmes évalués.

Classée au 10ème rang mondial, pour les "Custom Programmes", l’EDHEC obtient les meilleurs scores sur les critères : campus & infrastructures (2ème rang mondial), acquisition de nouvelles compétences (3ème mondial), accompagnement, préparation et suivi client (5ème mondial). "Cette progression dans le classement du Financial Times témoigne de notre forte proximité avec les entreprises", souligne Stéphane Canonne, Directeur Executive Education & MBAs à l’EDHEC Business School. "A l’ère du digital, les programmes pour entreprises de l’EDHEC Executive Education donnent aux dirigeants et cadres supérieurs les clés pour prendre les meilleures décisions dans un monde complexe et en mutation".

Le Campus EDHEC de Nice.