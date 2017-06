Législatives AM : les surprises du premier tour

Le grand chambardement est aussi en marche dans les Alpes-Maritimes. Il annonce la fin de l'hégémonie LR dans le département. Marqué par une forte abstention (53,01%), le premier tour des Législatives a réservé quelques surprises : peu connus du grand public, tous les candidats REM sont qualifiés pour le second tour et six d'entre eux se permettent même d'arriver en tête; out, Rudy Salles (UDI, 3ème circonscription) n'aura pas son septième mandat; deux autres candidats LR éliminés (Xavier Beck, 4ème et Anne Sattonnet, 2ème); au programme dimanche 18 juin, trois duels REM-FN, un duel LR-FN et cinq duels REM-LR.

Un grand chambardement aussi pour la représentation azuréenne à l'Assemblée nationale. De nouveaux visages étaient déjà attendus par le seul fait que 4 députés sortants ne se représentaient pas pour ces législatives 2017 (Jean Leonetti, Jean-Claude Guibal, Lionnel Luca, Charles-Anges Ginesy). Mais, à l'issue du premier tour qui s'est joué hier, un des cinq "sortants" qui se représentaient, Rudy Salles dans la 3ème circonscription, s'est déjà retrouvé hors-jeu.

On notera également, vu l'énorme abstention (53,01% dans les AM, supérieure à la moyenne nationale) qu'il n'y a aucune triangulaire pour le second tour dans le département (les triangulaires exigent en effet, pour se présenter au second tour, d'avoir réuni au moins 12,5% des inscrits). Dimanche 18 juin, ce sera donc neuf duels : trois duels REM-FN, un LR-FN et cinq duels REM-LR qui sont ainsi inscrits au programme du second tour pour les AM.

Les candidats REM, tous qualifiés pour le second tour

Ce que l'on pourra retenir de ce premier tour, c'est que la "vague" jaune macroniste a largement touché les Alpes-Maritimes, dans cet ex-Sarkoland et fief du parti Les Républicains qui avait réussi le "grand chelem" avec 9 députés sur 9 en 2012. Premier enseignement : les candidats REM, pourtant pour la plupart nouveaux en politique et peu connus du grand public (hors Loïc Dombreval, le maire de Vence), se sont tous qualifiés pour le second tour. Cela hors la 5ème circonscription, celle qu'occupait Christian Estrosi et qu'a reprise Marine Brenier, pour laquelle REM ne présentait pas de candidat.

Non seulement ils se sont qualifiés, mais dans 6 circonscriptions sur les 8 où REM était présent, ils ont viré en tête. Difficilement envisageable, il y a deux ou trois mois quand la question qui se posait autour de la candidature à la présidence de la République d'Emmanuel Macron était de savoir quelle représentation, il pourrait avoir à l'Assemblée nationale! Dans ce scrutin, le Front national est resté très présent sans toutefois pouvoir se placer en tête dans aucune circonscription azuréenne. Quant à France Insoumise, son score est en deçà de la moyenne nationale. Le meilleur résultat est obtenu dans la 3ème circonscription (11,18%) et l'un des plus mauvais dans la 4ème (6,74%).

REM vire en tête dans 6 circonscriptions

Plusieurs candidats de République En Marche, ont ainsi viré carrément en tête. Dans la 2ème circonscription (Grasse, Vence…) avec 35,35% des suffrages, Loïc Dombreval, le maire de Vence remporte de loin sous les couleurs de REM son challenge face à sa première adjointe, Anne Sattonnet qui se présentait sous la bannière LR (21,04%). Il affrontera au second tour le candidat FN, Jérôme Cochet (22,55%).

Dans la 3ème circonscription (Nice), arrivé en troisième position avec 20,50 % des suffrages exprimés derrière Cédric Roussel (REM, 31,91%) et Philippe Vardon (FN, 21,25%), Rudy Salles n'est pas qualifié pour le second tour et manque son….7ème mandat sous les couleurs de l'UDI, soutenu par LR (Les Républicains). Cédric Roussel, quant à lui, devrait bénéficier du "front républicain".

Surprise notable aussi dans la 9ème circonscription (Le Cannet, Mougins, Grasse sud), celle de Michèle Tabarot. Dominique Fillebeen, la candidate REM arrive largement en tête avec 34,50 % des voix devant la députée sortante LR (29,25%) seconde, et la candidate du Front national Nathalie Pavard, 3ème avec 18,27%. Pour le second tour, ce sera donc un duel REM-LR pour lequel Michèle Tabarot pourrait bénéficier d'un report des voix d'extrême-droite et compter sur un appel aux abstentionnistes pour combler son retard.

Dans la 8ème circonscription, celle de Cannes, si Bernard Brochand, député sortant LR a bien résisté, avec 30,43% il n'en reste pas moins derrière le candidat REM, Philippe Buerch (31,21%), le FN étant plus loin derrière avec Anne Kessler (20,52%). A noter que Bernard Brochand est arrivé en tête dans sa ville (32,98% contre 30,03% pour Philippe Buerch).

En tête également dans la 6ème circonscription (Cagnes), la candidate du Modem Nathalie Audin (33,04%). Elle se retrouvera au second tour face à la protégée de Lionnel Luca, Laurence Trastour-Isnard (LR, 27,45%), avec sans doute comme arbitre, le Front National, troisième et non qualifié avec 20,64% des voix. Là également un duel REM-LR pour le 2ème tour.

Surprise encore dans la 4ème circonscription (Menton) où le candidat LR, Xavier Beck, le maire de Cap d'Ail, candidat à la succession de Jean-Claude Guibal, le maire de Menton, n'est pas qualifié pour le second tour (20,64%). En tête, la candidate REM, Alexandra Valetta Ardisson (28,23%), une ex-conseillère municipale de Grasse, affrontera Olivier Bettati (FN) arrivé second avec 23,36%. Un duel qui sera intéressant à suivre dans la circonscription azuréenne où le FN avait fait ses meilleurs scores lors de la récente Présidentielle.

Eric Ciotti (1ère circonscription), en tête, mais talonné par Caroline Reverso-Meinietti (REM)

Dans la 7ème (Antibes), si Eric Pauget, adoubé par Jean Leonetti, vire en tête (32,20%), ce n'est que d'un cheveu : le candidat REM, Khaled Ben Abderrahmane, réalise 32,08% (ce qui représente 54 voix de différence à peine). Là également, sa faible avance dans une circonscription où Jean Leonetti avait été élu au 1er tour en 2012 constitue une surprise. Quant au FN, avec Lionel Tivoli, il se retrouve en bas étiage avec 15,15%.

Très attendus aussi les résultats dans la 1ère circonscription : celle pour laquelle le député sortant est un des grands ténors de la droite, Eric Ciotti. Ici, la surprise vient non pas qu'Eric Ciotti, parti en grand favori, puisse virer en tête (35,00%), mais que la jeune avocate REM vienne le talonner : 32,35% pour Caroline Reverso-Meinietti. Si Eric Ciotti reste toujours favori pour le second tour, la campagne entre les deux tours risque d'être intense. D'autant plus au regard de la rivalité désormais ouverte entre le président du Département et le maire de Nice et président de la Métropole, Christian Estrosi.

Dans la 5ème circonscription, la protégée de Christian Estrosi, Marine Brenier était privilégiée : elle n'avait pas de candidat REM face à elle. Avec 28,97 % des suffrages, elle arrive en tête devant la candidate du Front National Chantal Agnely (23,37%) mais avec un taux d'abstention record : 55,13%.