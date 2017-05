Législatives : le bâtiment interroge les candidats

Après avoir contribué pendant la campagne électorale des présidentielles à alimenter les propositions nationales de la FFB (Fédération Française du Bâtiment), la FBTP 06 (Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Côte d'Azur) a décidé d’interroger individuellement les candidats aux législatives des Alpes-Maritimes. Pas moins de 16 questions ont ainsi émergé d’un groupe de travail créé pour l’occasion au sein de la Fédération, véritable synthèse des préoccupations de la profession. Le compte pénibilité, le détachement intracommunautaire, le Code du Travail, la primo-accession, l’investissement locatif, le RSI, la fiscalité, l’urbanisme, la transmission d’entreprises, et bien d’autres sujets qui font débat ont ainsi été proposés aux candidats, sous forme de questions précises et d’invitation au commentaire.

Les résultats seront mis à la disposition des adhérents, au fur et à mesure de leur réception, sur le site Internet de la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes, www.btp06.fr