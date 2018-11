L'entreprise du futur, thème de la 19ème Semaine Ecole Entreprises

A l'heure des grandes transitions écologiques et numériques, l'édition 2018 de la Semaine Ecole Entreprises, du 19 au 23 novembre, met le cap sur "L'Entreprise du futur", sous l'angle de "quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?"

Pour sa 19ème édition du 19 au 23 novembre, la Semaine Ecole Entreprises met résolument le cap sur l’Entreprise du futur sous l'angle "quels métiers, quelles transformations et quels apprentissages ?" Cette opération, depuis le début, a pour objectif de favoriser les échanges les deux mondes de l'entreprise et de l'école ainsi que de mettre en exergue les actions de partenariats entre les établissements scolaires et les entreprises réalisées tout au long de l’année. Cela dans un contexte spécifique qui s'est renforcé d'année en année : celui des mutations économiques et sociales de notre société (transition écologique, transition numérique…). (Photo DR : élèves et organisateurs réunis lors de la présentation de l'édition)

"La Côte d’Azur est un territoire exceptionnel où des opportunités bien réelles permettent aux jeunes de découvrir le monde du travail à travers de belles entreprises azuréennes, durant une semaine d’exception", relève aussi Philippe Renaudi, président de l’UPE06 et du MEDEF 06. Un grand nombre d’établissements scolaires et d’entreprises ont répondu présents pour participer cette 19ème édition. Leur but reste de confronter les élèves au monde professionnel afin de susciter chez eux l’envie d’entreprendre. Au total, près de 800 élèves visiteront 28 entreprises du département. L’UPE06, l’AJE et l’Académie de Nice, assurent au niveau départemental la mise en œuvre de l’opération.