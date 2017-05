Les 23ème Jeux de Sophia démarrent lundi

A vos marques! : les Jeux de Sophia commencent la semaine prochaine. La 23ème édition de cette manifestation organisée par l'association Sophia Club Entreprise chaque année en juin pour tous les étudiants, salariés et dirigeants de la technopole démarre lundi 29 mai. Elle se poursuivra jusqu'au jeudi 22 juin. Au total, figurent au programme une quarantaine d'épreuves, dont trois nouvelles cette année : course d'obstacle, décathlon et échecs. Plus de 3.000 participants sont attendus, tandis que 370 entreprises du parc sont représentées et qu'une centaine de bénévoles vient assurer le bon déroulement des épreuves.

Deux temps forts aussi à mettre à l'agenda : la cérémonie d'ouverture le jeudi 1er juin à 17h30 au stade des Bouillides à Valbonne et la soirée de clôture le jeudi 22 juin à 18h30 à l'AzurArena d'Antibes.