Les 3 Challenges IA "Défense-Sécurité" des Pôles SAFE et SCS

Les deux pôles de compétitivité, très présents sur la Région Sud et Sophia Antipolis, accompagneront trois challenges IA sur la "Défense-Sécurité" : avec l' Agence Nationale des Fréquences, la prédiction d'anomalies sur les sites radioélectriques; avec Thales Six GTS, la détection d'objets rares pour lesquels les données sont peu nombreuses; avec MBDA, un simulateur de stratégie de défense.

Retenus en mars dernier par Bpifrance comme accompagnateurs nationaux des Challenges IA sur la thématique Défense-Sécurité, les pôles SAFE et SCS connaissent désormais mieux les challenges qu'ils auront à relever. Dans le cadre de la phase de sélection des Sponsors de la première vague d’appels des Challenge IA close fin mai 2019, 9 challenges avaient été retenus, dont 3 sur la thématique Défense-Sécurité. Ils ont été annoncés lors de la conférence "L’Intelligence Artificielle au service des entreprises" organisée le 3 juillet dernier à Bercy. Aux sponsors maintenant de formaliser les cahiers des charges avec les accompagnateurs et de rédiger avant septembre 2019 le cahier des charges de leur challenge.

Chaque challenge, proposé par un Sponsor, est destiné à sélectionner un projet porté par une PME ou start-up (lauréat), dont les travaux pourraient être soutenus financièrement dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). La DGE lancera l’appel à projets pour identifier les lauréats de ces challenges début septembre 2019, la sélection finale étant prévue en novembre 2019.

Les challenges retenus lors de la vague 1 pour la thématique Sécurité- Défense sont les suivants :

Sponsor public Agence Nationale des Fréquences : le challenge proposé par l’Agence consiste à recourir aux algorithmes d’IA (de "machine learning" et plus probablement de "deep learning") pour identifier, parmi l’ensemble des sites radioélectriques autorisés, ceux qui sont les plus susceptibles de révéler des anomalies à fort impact sur les 12 prochains mois et, par voie de conséquence, à aider à la priorisation du contrôle de sites.

Sponsor THALES SIX GTS : le challenge propose de traiter la problématique de la frugalité des données disponibles pour entraîner l’algorithme. En effet, dans le domaine du renseignement militaire, se pose la question de la détection d‘objets relativement rares, à propos desquels peu d’exemples sont disponibles. Ce challenge doit permettre d’élaborer dans ce contexte de faible disponibilité en données, un algorithme à base d’apprentissage pour la détection d’objets à partir d’images aériennes destiné à la plateforme MINDS de Thales.

Sponsor MBDA (filiale commune d’Airbus, de BAE Systems et de Leonardo) : le challenge proposé consiste à développer un simulateur de stratégie de défense en mobilisant les dernières avancées scientifiques en matière d’IA apprenante et de théorie des jeux. L’objectif est d’élaborer, dans des situations de conflits complexes, des stratégies efficaces et optimales de défense apportant ainsi aux opérationnels une aide à la décision déterminante.