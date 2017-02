Les chiffres de Sophia : 36.300 emplois, 2.230 établissements

36 300 emplois et 2 230 établissements (tous secteurs confondus) avec des activités high tech qui représentent plus de la moitié des emplois : ce sont là quelques chiffres qui vont être présentés et commentés lundi à 11 heures Sophia Antipolis, au Business Pôle, à l'occasion de la présentation des chiffres de Sophia 2016 en présence de Jean Leonetti, président de la CASA. Depuis trois ans, la technopole continue ainsi à confirmer son dynamisme avec une croissance évaluée autour de 1.000 emplois par an (un beau résultat compte tenu de la conjoncture économique de cette période). Mais faute de chiffres concrets, il était difficile d'en faire état d'une façon précise.

Les derniers chiffres qui seront ainsi présentés lundi sont issus d’une enquête confiée par le SYMISA et la CASA à la CCI Nice Côte d’Azur. Cette dernière a recensé l’ensemble des entreprises sur l’ensemble du territoire de Sophia Antipolis, grâce à une enquête fichier et terrain extensive enrichie par l’accès à des sources officielles telles que les fichiers URSSAF 2015 pour les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés. Cette nouvelle méthodologie, est-il noté, permettra une réactualisation plus rapide des résultats et une observation pertinente des évolutions de Sophia Antipolis ainsi que des comparatifs avec d’autres technopoles en Europe et dans le monde.

Les résultats obtenus confirment cependant le dynamisme de la technopole sur le long terme, dynamisme que des récents travaux de l’OFCE (2015) avaient mis en lumière. L'étude présentée en avril 2014 par Ludovic Di Biaggio, professeur à SKEMA, montrait que Sophia Antipolis bénéficie de performances économiques, d’une résilience face aux crises et d’un positionnement concurrentiel en permanente progression dans le temps.