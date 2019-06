Les cinq nouvelles start-up qui intègrent MonacoTech

FGWRS (recyclage des eaux grises), Suncy Concept (naviguer en mer 100% solaire), Oghji (tableau électrique "intelligent"), OneM (l'assurance retraite en ligne) et Adlive (commercialisation des espaces publicitaires web et mobile) ont officiellement intégré mardi l'incubateur-accélérateur monégasque. Découvrez ces cinq nouveaux entrants.

MonacoTech, l'incubateur accélérateur monégasque a accueilli mardi cinq nouvelles start-up dans ses locaux de Fontvielle. A l'issue d'un processus de sélection entamé en février dernier, ont été retenues FGWRS, Suncy Concept, Oghji, OneM et Adlive qui ont ainsi intégré officiellement les lieux. Ministre des Finances et de l’Economie, Jean Castellini les a reçues, rappelant que ces jeunes pousses innovantes faisaient partie d'une stratégie de développement économique, de positionnement et de communication de la Principauté. Un façon de projeter une image d'un Monaco tournée vers la modernité et les technologies de l'avenir.

C'est la quatrième fournée accueillie depuis l'ouverture de MonacoTech en juin 2017. Cofondé par l’Etat Monégasque, Xavier Niel et Monaco Telecom, il a déjà accompagné 24 jeunes pousses dont 14 sont toujours présentes. Avec les cinq nouvelles entrées, ce sont désormais 19 jeunes pousses qui sont accompagnées.

Flash sur les cinq nouvelles start-up accueillies