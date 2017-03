Les collégiens azuréens à la découverte des "Coulisses du BTP"

Dévoiler les "Coulisses du BTP" aux collégiens des Alpes-Maritimes : c'est ce que propose les 6 et 7 avril prochains la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes qui cherche à faire découvrir aux jeunes le secteur du BTP et ses différents métiers pour susciter des vocations. Dans les Alpes-Maritimes, cette opération menée en partenariat avec l'Inspection Académique et le Rectorat permettra d’accueillir près de 300 jeunes sur 8 chantiers répartis sur le territoire départemental. Ces collégiens seront transportés par bus sur les différents sites pour visiter ces chantiers, rencontrer des professionnels passionnés et s’informer sur les formations et les perspectives de carrières dans le BTP.

Parmi les chantiers qui leur ouvriront leurs portes figurent le Centre d’entraînement de l’OGC Nice, la restauration du Manoir de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet, la restauration de la Villa Eileen Grey à Roquebrune Cap Martin ou encore la construction du centre de maintenance du tramway Nikaia...