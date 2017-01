Comme ceux de la zone touristique internationale du centre-ville, les commerces de Nice-La Plaine pourront ouvrir le dimanche. C'est ce qui découle du décret du préfet de Région, délimitant une nouvelle zone commerciale sur le territoire de Nice, zone qui part de la digue des Français au sud, et monte jusqu'au chemin de Saint-Roman, trois kilomètres au nord du stade Allianz-Riviera. La future technopole de Nice Méridia et les zones commerciales de Saint-Isidore et de Lingostière sont dans le périmètre.

Les commerces de Nice-La Plaine vont pouvoir ouvrir tous les dimanches. C'est ce que leur permet désormais un arrêté pris par Préfet de Région le 16 janvier dernier, arrêté délimitant une nouvelle zone commerciale sur le territoire de la Ville de Nice. En effet, le périmètre délimité répond aux critères. Il constitue un ensemble commercial d’une surface de vente totale supérieure à 20.000m², en ayant un nombre de clients supérieur à 2 millions ou en étant situé dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants, de surcroit doté des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs. Le périmètre de cette nouvelle zone de la plaine du Var est très large. Il est délimité au nord par le chemin de Saint-Roman, environ 3 km au dessus du stade Allianz Riviera et au sud par la Traverse de la Digue des Français, à l’ouest par le boulevard du Mercantour, à l’est par le chemin de Saint-Roman, la voie longeant la partie est de Leroy-Merlin, le camin de Bléa, le chemin de la Glacière du 1 au 15, le chemin des Serres, le chemin de la Ginestière, l’avenue Sainte-Marguerite et la traverse des Maraîchers. Pour Christian Estrosi,, cette nouvelle zone vient renforcer l’attractivité de l’Eco-Vallée, l'Opération d’Intérêt National de la Plaine du Var. "Les commerces de proximité situés dans cette zone vont désormais pouvoir ouvrir tous les dimanches à l’instar de la zone touristique internationale d’affluence exceptionnelle qui couvre un très large périmètre du centre-ville", souligne le président de la région PACA et de la Métropole. "Ils vont pouvoir développer leur activité et contribuer à faire vivre ces nouveaux quartiers. Cette attractivité économique se trouvera renforcée par la future technopole urbaine Nice Méridia, les zones commerciales de Saint Isidore et de Lingostière s’ajoutant à l’offre sportive et culturelle déjà existante de l’Allianz Riviera et du Palais Nikaia."