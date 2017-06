Les Digital Cities à la Summer School d’EIT Digital Academy à Nice

BlockChain, BigData, Bien-être ou Internet des Objets : de quelle façon ces domaines auront-ils des répercussions sur les entreprises européennes ? Comment les entreprises européennes peuvent-elles profiter des innovations numériques et améliorer ainsi la vie de leurs clients ? Ces questions et plus encore seront abordées dans les différentes Summer Schools d’EIT Digital Academy, le dispositif européen d’innovation et d’entrepreneuriat, avec des sessions axées sur les Digital Cities, le Welbeing, Digital Infrastructure, Digital Industry et le Digital Finance. Chaque summer school dure deux semaines et l'ensemble des sessions se tiendra du 25 juin au 19 août dans neuf villes européennes différentes dont Nice du 27 juin au 7 juillet (Trento, Lisbonne, Berlin, Budapest, Munich, Helsinki, Eindhoven et Stockholm pour les autres villes).

Mobilité urbaine, sécurité, participation citoyenne...

Plus de 300 étudiants de la EIT Digital Master School ainsi que des professionnels européens se plongeront en profondeur dans l'innovation et l'esprit d'entreprise. Ils bénéficieront des derniers développements numériques dans leur domaine et seront inspirés via des conférences de grande qualité. Les participants seront immergés dans des cas d’école issus de l'écosystème paneuropéen d’EIT Digital, des partenaires industriels et universitaires.

La Summer School de Nice commencera quant à elle dimanche sur le thème de Digital Cities. Ce thème est d’ailleurs celui qu’a retenu la Summer School de Berlin qui débutera le 23 juillet. D'ici 2050, les deux tiers de la population mondiale vivront dans les villes. L'Europe est confrontée au défi de maintenir des environnements urbains attrayants, inclusifs et sécurisés grâce à la transformation numérique des villes. La mobilité urbaine, la sécurité et l'exploration ainsi que la participation citoyenne et la gouvernance de la ville répondent à ces défis.

Deux semaines d'immersion en cours intensifs

A Nice, ce sont près d’une quarantaine d’étudiants du monde entier qui seront présents pour ces deux semaines d’immersion en cours intensifs avec des spécialistes renommés en transformation numérique des villes. Ils auront notamment des cas d’écoles locaux sur lesquels travailler avec l’entreprise DATA MOOVE et seront amenés les 5 et 6 juillet à mettre en pratique leurs cours lors du salon Innovative City de Nice.

Les Summer Schools sont l’élément clé la Master School d’EIT Digital. Elle est d’une durée de deux ans pour les étudiants inscrits. Des places sont également disponibles pour les professionnels, les chercheurs et ceux qui travaillent dans l'industrie souhaitant passer deux semaines de cours intensifs pour perfectionner leurs connaissances techniques et leur capacité à innover et à reprendre de nouvelles idées pour leurs entreprises.