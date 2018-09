Les Entreprenariales 2018 focalisent sur la transformation numérique

Une date que tous les créateurs, entrepreneurs ou dirigeants d'entreprises vont inscrire dans leur agenda : celle des Entreprenariales 2018. La prochaine édition du salon des dirigeants d'entreprises aura lieu le jeudi 29 novembre au stade Allianz Riviera à Nice. Sur le thème de "La Transformation numérique, mutation stratégique", elle réunira une centaine d’exposants, plus de 90 stands, des invités prestigieux pour animer des conférences, des tables rondes, des ateliers et accueillera plus de 3.000 visiteurs.

Toutes les entreprises aujourd'hui concernées par la transformation numérique

L’objectif de cet événement, organisé par l’UPE06 en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et Métropole Nice Côte d’Azur, ne change pas : il s'agit d'apporter aux dirigeants d’entreprise en un même lieu, au cours d'une seule journée, toute l'information nécessaire à la gestion et à la création de leur entreprise, et leur permettre ainsi de trouver des solutions concrètes à leurs problématiques de développement et de management. Un événement monté autour de trois piliers : un espace réservé aux exposants pour présenter leurs produits et services ; un espace animations pour créer du réseau et faire du networking ; une journée d’ateliers, débats et tables rondes pour permettre aux chefs d’entreprises de prendre du recul, de voir d’autres horizons et de partager les expériences.

Thème de l’édition 2018 la transformation numérique – ou digitale – concerne aujourd'hui plus que jamais toutes les entreprises et tous les chefs d’entreprises. D’ici 2025, 50% des métiers vont évoluer sous l’impact du Numérique. 25% d’entre eux seront automatisés et 10% totalement transformés. On dit également que 20% des métiers de demain n’existent pas encore aujourd’hui. Enfin, on parle de près de 80.000 emplois qualifiés dans le domaine du numérique qui pourraient ne pas être pourvus d’ici à 2020 en France.

Un défi stratégique majeur

A la lumière de ces chiffres, on imagine le défi majeur que va constituer pour notre pays, comme pour tous les pays européens, la transformation des métiers et des compétences dans les 10 prochaines années ! "Les entreprises doivent en permanence s’adapter à doivent accompagner leur transformation numérique par une mutation stratégique qui les amène à repenser leur organisation managériale et à réinventer la relation client", explique Bruno Valentin, vice-président de l’UPE06, en charge de l’organisation des Entreprenariales.

"Mobiliser les ressources internes et externes à l’entreprise et placer le client connecté au centre de l’entreprise sont des défis stratégiques majeurs que les dirigeants d’aujourd’hui doivent relever. La Côte d’azur, avec ses nombreux atouts, participe à la politique d’innovation et à la stratégie numérique régionale afin de positionner la Provence-Alpes-Côte d’Azur comme la 1ère Smart Région d’Europe." Un défi stratégique majeur au cœur des prochaines Entreprenariales.