"Les Indés" à Nice : entrepreneurs, indépendants, freelances en rentrée

La rentrée aussi pour le collectif niçois d’indépendants, de freelances, d’entrepreneurs et de chefs de petites entreprises réunis autour de l'espace de coworking "Les Satellites". Une rentrée 2019 marquée par un événement : "Les Indés" de Nice. Il s'agit une journée d’ateliers et de conférences organisée le 19 septembre, de 9 à 17 heures chez Epitech Nice, et dédiée à l’apprentissage, au partage de connaissances et aux rencontres pour les "indépendants". Après l’édition 2018, l’ambition des "Indés" est de devenir un rendez-vous annuel de hautes connaissances, de riches inspirations et de rencontres durables pour toutes les personnes de Nice et des alentours ayant choisi de mener leur propre voie professionnelle.

Le mouvement est parti de l’inspiration et du travail des Satellites, communauté et espace de coworking niçois existant depuis 2011. À son origine Mélodie Becquet et Nicolas Bergé, directeurs associés des Satellites, et Sophie Gironi qui ont voulu prendre en compte les mutations actuelles du monde du travail : essor de l’entrepreneuriat, essor de l’économie collaborative, sociale et solidaire, regain du sens donné au travail, précarisation – souvent "uberisation" – de la société, recul du salariat, etc.

Ce contexte est la clef de voûte des "Indés", est-il expliqué : "que tous les indépendants, entrepreneurs et freelances qui ont choisi une voie professionnelle singulière et personnelle vivent pleinement de leurs choix (plus de bonheur, plus de revenus, plus de liberté, plus de sens – ne rayez rien, il n’y a pas de mention inutile). La réponse des "Indés" est qu’ensemble, en nous réunissant, nous pouvons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans nos vies professionnelles."

C'est bien l'objectif de ce grand rendez-vous de rentrée sur un programme monté en co-construction pour répondre au mieux aux 4 problématiques de ceux qui entreprennent :

La quête d’une clientèle

La variabilité des revenus

L’équilibre vie pro/vie privée

La solitude au travail

En pratique