Les "influenceuses" en beauté au Printemps d'Easyparapharmacie

De jolis visages de "Youtubeuses" et "Instagrameuses" pour le Printemps d'Easyparapharmacie, la société niçoise devenue leader dans le secteur de la parapharmacie en ligne et un des e-commerçants les plus en vue de la région. EFP (Easyparapharmacie fête le Printemps) réunira ainsi à partir d'aujourd'hui vendredi 21 avril et jusqu'à dimanche des "influenceuses" en pointe sur la toile dans des thématiques très féminines : minceur, solaire, voiles urbains, anti-âges... Un "printemps" qui se jouera dans le cadre remarquable du Mas de Pierre à St Paul de Vence.

EPF est un événement unique qui réunit pendant 3 jours les plus grands laboratoires de parapharmacie (Lierac, Avene, Uriage, Caudalie, Taaj,...) et des influenceuses en renom pour faire du buzz autour des dernières nouveautés qui vont cartonner dans les semaines à venir sur les produits beauté de la parapharmacie. Cette année, deux anciennes Miss France, Camille Cerf (462 000 abonnés Instagram) et Marine Lorphelin (357.800 abonnés Instagram) seront de la partie avec entre autres Lilith Mon (1,5 millions d’abonnés Youtube), Kihou (1 million d'abonnés Youtube). Ces trois journées seront ponctuées de rencontres et échanges avec les laboratoires et d'ateliers animés par les laboratoires Uriage et les "Tendances d'Emma".