Les Journées du Patrimoine sous le signe de la jeunesse

Aventuriers du patrimoine à Nice, temple du cinéma à Cannes… Quelques exemples à Nice et Cannes. La Ville de Nice sort le grand jeu avec un programme dédié aux jeunes pour répondre à la thématique nationale "Jeunesse et Patrimoine" : enquêtes, parcours, visites de sites habituellement fermés au public, ateliers, concerts, expositions… Rendez-vous est notamment donné à toute la jeunesse (de 7 à 107 ans !) pour se lancer tout d’abord dans les folles enquêtes d’Anna et Tòni, héros des parcours "Les aventuriers du patrimoine". A travers toute la ville, à découvrir quatre parcours à pied qui vous mèneront des hauteurs de Cimiez aux profondeurs marines des ports, des palmiers de la Prom’ aux ruelles colorées du Vieux-Nice ! A Cannes, le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès raconte son Histoire. Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’opportunité d’entrer au sein du Palais des Festivals et des Congrès, en découvrant un des lieux les plus emblématiques au monde. La visite du Grand Auditorium, ce lieu magique qui a accueilli des cérémonies et des spectacles fantastiques, sera l’occasion d’arpenter la salle rénovée et réaménagée, d’apprécier ses volumes, d’apprendre son histoire. Depuis plus de trois décennies, le Palais des Festivals et des Congrès est rythmé par de nombreux évènements, dont le Grand Auditorium est bien souvent le point d’orgue. Deux jours durant, les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, cinq guides de l’Office du Tourisme se relaieront pour faire partager l’émotion de ce lieu. Les départs des visites gratuites se feront toutes les heures (10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h) pour une durée de 45 minutes. Deux visites en anglais sont également prévues à 11h30 et 14h30. Chaque groupe sera limité à 25 personnes.