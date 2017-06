Les Journées Scientifiques Inria : "Sea, Science & Sun" à Sophia

Après Lille, Nancy et Rennes, le centre de Sophia Antipolis–Méditerranée accueille les journées scientifiques Inria du mercredi 14 et jusqu'à vendredi 16 juin. Baptisées "Sea, Science & Sun" (un clin d'œil à la Côte d'Azur) elles réuniront quelque 250 chercheurs représentant l'ensemble des équipes de l'Institut. L'occasion pour cette année anniversaire des 50 ans d'Inria de mettre en perspective les avancées réalisées dans le "temps long" de la recherche.

Après Lille en 2014, Nancy en 2015, Rennes en 2016, c’est le centre de Sophia Antipolis–Méditerranée qui accueille les journées scientifiques Inria à partir de cet après-midi, mercredi 14 et jusqu'à vendredi 16 juin dans une année qui coïncide avec le 50ème anniversaire d'Inria. Baptisé "Sea, Science & Sun" (un clin d'œil à la Côte d'Azur) cet événement pour objectif de rassembler les communautés Inria autour de thématiques de recherche passionnantes, et d'illustrer la variété des sujets, des approches et des applications en partenariat avec les entreprises. Chacune des équipes Inria réparties en France envoyant un représentant, environ 250 chercheurs se trouveront rassemblés pour ces trois journées qui se dérouleront au Beachcomber French Riviera Sophia Antipolis.

Comme les années précédentes, tout sera organisé pour faire rimer échanges scientifiques de qualité avec convivialité ! Mais, particularité, à l'occasion des 50 ans de l’institut qui seront fêtés tout au long de cette année, certains se prêteront également à une présentation "en 180 secondes", présentation dérivée du désormais célèbre "Ma Thèse en 180 secondes" des doctorants. Un anniversaire qui sera également salué par une mise en perspective des avancées réalisées dans le "temps long" de la recherche, sur plusieurs sujets majeurs des dernières décennies. En témoigne le programme avec 8 sessions thématiques permettant de faire le point de l'avancée de ces disciplines :

Autour de l’apprentissage profond (deep learning) aujourd'hui mercredi à 14h15, après l'ouverture des journées par Antoine Petit, Pdg d'Inria et François Sillion, directeur scientifique.

Modélisation tous azimuts

Tous connectés (il sera notamment question de la 5G)

Comment bien calculer au XXIè siècle

L’envers de l’image

Langage châtié

La vie numérique avec un keynote sur la spécificité des objets biologiques

Le numérique en culture

Accès au programme détaillé : http://journees-scientifiques2017.inria.fr/francais-programme/

Les journées scientifiques s’adressent aux chercheurs des équipes Inria mais accès possible aux sessions en s'adressant par mail à contact@inria.fr.