Les nominés azuréens du Prix de l'Entrepreneur de l'Année 2018

Des entrepreneurs azuréens sont en lice pour le Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2018, qui sera remis mardi 18 septembre à 19 heures à l’InterContinental Hôtel Dieu à Marseille. Ce sera la 26e édition de ce prix organisé par EY pour mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes et d’hommes, moteurs de la croissance et de la compétitivité française. Ainsi, dans la catégorie Entrepreneur de l'année on trouvera deux Azuréens parmi les onze nominés : Ilia Kirilov, directeur général de Codix compagnie de distribution informatique expert à Valbonne et Marcel Ragni, à La Gaude, à la tête de Ragni, l'un des derniers fabricants indépendants français dans le secteur de l'éclairage public et mobilier urbain.

Dans la catégorie start-ups de l'année, le panel est plus étoffé avec 23 sociétés nominées dont 7 azuréennes : Aepsilon de Franck Vu Hong à Sophia Antipolis (société de service informatique), Olivier Choulet d'Ecoat, Edouard Le Goff de Kinaxia, My Coach de Cédric Messina, Studeal de David Bouquet et Quentin Dequippe, Teach on Mars de Vincent Desnot et Wildmoka de Christian Livadiotti et Thomas Menguy.