Les Professionnels du logement confrontés aux évolutions futures de l’habitat

A travers son Observatoire Immobilier d’Habitat, la CCI Nice Côte d’Azur a invité hier soir plus de 200 professionnels de l’acte de bâtir à une conférence débat sur le thème « Société de demain : comment préparer les acteurs du logement aux mutations urbaines et sociales ? ». Une conférence marqué par les interventions de l’ « antropologue urbaine » Sonia Lavadinho et d’un grand visionnaire de la construction, Alain Maugard.

Rencontre avec Sonia Lavadinho qui s’est projetée dans un futur pas si lointain et pour qui l’habitat va profondément évoluer dans les prochaines années car il sera concurrencé par des solutions alternatives pour assurer ses missions essentielles. Pour elle, l’habitat devra être modulaire pour tenir compte de l’évolution de la structure familiale, mais également portable et mobile. Sonia Lavadinho donne également quelques conseils aux professionnels du logement pour se préparer à l’évolution inéluctable de l’habitat. <