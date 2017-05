Les trois start-up azuréennes championnes de la "smart-city"

Nively (système d'alarme pour la protection des personnes âgées dans les maisons de retraite), Smart Service Connect (l'immobilier en mode push) et Ziblue (smart home) ont remporté à Nice les Trophées Startups Smart City décernés à l'occasion du 1er Forum Smart City Nice Côte d'Azur à l'Allianz Riviera.

Quels sont les start-up azuréennes championnes de la smart-city? Un aperçu en est donné à travers les prix du 1er Forum Smart City Nice Côte d'Azur qu'organisait fin avril à l'Allianz Riviera le quotidien La Tribune. Sur le podium sont montées les start-up Nively (système d'alarme pour la protection des personnes âgées dans les maisons de retraite), Smart Service Connect (l'immobilier en mode push) et Ziblue (smart home). Quinze jeunes pousses avaient été sélectionnées pour ces Trophées Startups Smart City. Elles ont été départagées par un jury professionnel sur les critères del'implication dans la ville intelligente, de la capacité à avoir trouvé un marché et des promesses de développement en perspective.

Nively, incubée au 27 Delvalle à Nice, la pépinière de l'e-santé, a déjà remporté de nombreuses distinctions. La société fondée par Giuliana Ucelli et Giuseppe Conti a développé avec MentorAge, une solution d'alerte pour les maisons de retraite beaucoup moins intrusive que celle de caméras vidéo. Pour détecter toute situation de difficulté pour les personnes âgées (chute, malaise, etc), plutôt que de filmer, Nively a développé une solution basée sur la géolocalisation. Les situations dangereuses sont détectées automatiquement grâce à des algorithmes de raisonnement spatial ce qui permet l'envoi d'alertes. Efficace, tout en respectant l'intimité.

Smart Service Connect, incubée au CEEI de Nice et co-fondée par Emmanuel Souraud, Benjamin Mondou et Jean-Denis Paris, s'est déjà distingué pour avoir annoncé la fin des "panneaux à vendre" ou "à louer". A partir de capteurs Beacon placés dans une résidence et, à partir d'une appli mobile, les particuliers intéressés recevront au passage une alerte avec caractéristiques du bien, superficie, prix, et contact de l’agence. Discret et pas de panneaux en façade... Spécialisée dans l’immobilier connecté, cette startup offre ainsi un service de communication révolutionnaire non seulement au service des agences immobilières mais aussi auprès des syndics, des property manageurs, des bailleurs sociaux et des collectivités, qui peuvent communiquer efficacement auprès de leurs clients et citoyens. Smart Service Connect est soutenue par la FNAIM Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur et financée par BPI France.

Ziblue, implanté à InnovaGrasse et dirigé par Laurent Perez, propose le "smart home" facile, installable en moins d'une minute. Avec ZiHome, une application téléchargeable gratuitement sur n'importe quel appareil (TV ou box smart) fonctionnant sous système d'exploitation Androïd, les clés USB de Ziblue permettent de gérer l'ensemble des objets connectés de la maison à partir d'une seule et même application. Il est ainsi possible d'intégrer les objets connectés de son choix et de ne plus être captif d'une seule marque ce qui, en raison des différents standards, était alors la seule solution pour une bonne intégration évitant la multiplicité des systèmes et des télécommandes.