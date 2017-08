Les Trophées Objets connectés à Civilis, NomadEV, Skavenji et CiKiu

La seconde édition du concours “IoT” de SoFAB a fait émerger des projets de qualité dont certains pourraient être commercialisables dans les prochains mois. Lors de la remise des prix mardi au Campus SophiaTech à l'occasion de SophiaConf, le cycle de conférences de Telecom Valley, et de sa soirée "Internet of Things, quatre des six projets engagés en Finale du Trophée Objets Connectés & Services 2017 ont été récompensés. Découvrez-les.

Et les meilleures projets d'Objets connectés sont… Civilis (photo ci-dessus), NomadEV, Skavenji et CiKiu. Ces quatre projets sont les lauréats de la 2ème édition du Trophée Objets Connectés & Services a pris fin le 4 juillet au terme de la soirée "Internet of Things" de SophiaConf 2017, étape du cycle de conférences open source organisé par Telecom Valley. Six équipes étaient parvenues en finale du concours après 12 semaines de conception et fabrication d’objets connectés avec service. Elles ont soumis leurs projets à l’appréciation d’un jury de professionnels et du public de SophiaConf suivant une règle simple : 3 minutes pour démontrer l’intérêt de leur produit et expliquer comment il avait été conçu.

Civilis. Dans ce challenge, c'est ce projet qui a le plus convaincu. Avec un module d’identification biométrique permettant d’accéder à des données médicales, il a le mieux répondu à l’ensemble des critères du concours, toutes catégories confondues. Il a reçu le Prix Trophée Objets Connectés et Services 2017 et 4 kits Arduino starter offert par France Labs.

Skavenji, boîtier et plateforme communautaire à destination des particuliers pour produire de l’énergie et réduire sa consommation, a été plébiscité par le public. Cet objet connecté a remporté le Prix SoFAB, attribué pour récompenser la contribution de l’équipe au FabLab et le Prix de la fabrication qui récompense la qualité globale de la fabrication du produit et la qualité de conception. Skavenji, déjà constituée en start-up projette de proposer son projet à la vente dans le cadre d’une campagne de crowdfunding.

NomadEV, borne nomade connectée pour le rechargement des voitures électriques, a reçu deux prix : le Prix Orange accompagné de montres connectées pour son bon usage des dispositifs de communication 4G et LoRa ainsi que le Prix de l’usage pour la plus-value apportée par le service développé. Le projet a séduit une personne du public, organisatrice d’un rallye local de voitures électriques, qui a initié un premier contact pour une future collaboration.

CiKiu, boîtier connecté et application mobile lanceurs d’alerte pour trouver de l’aide à proximité, a remporté le Prix du design qui récompense son travail d’ergonomie sur la partie applicative. L’équipe pourrait se lancer par la suite dans une aventure entrepreneuriale.

Sont également à citer les deux autres équipes finalistes : MamieLora, mini-boîtier permettant aux personnes âgées de contrôler l’identité des leurs visiteurs, et eRainWaterSystem, récupérateur d’eau de pluie connecté. A noter que le jury a interrogé les présentateurs sur les moyens utilisés pour parvenir à présenter des prototypes fonctionnels. Les différentes équipes sont venues plusieurs fois à SoFAB, le FabLab de Telecom Valley à Sophia Antipolis, pour y utiliser le matériel de fabrication numérique (graveuse-découpeuse laser, imprimante 3D, cartes électroniques et moyens techniques mis à disposition par les partenaires du concours) et y recevoir un accompagnement technique par les bénévoles -très impliqués- du concours (Pascal Bodin, Rémi Jolin et Guy Mausy) et les FabManagers.

Les sept prix ont d'ailleurs été remis par Cédric Ulmer, co-président de Telecom Valley au cours de la 3ème Fête des Makers qui réunissait en soirée la communauté des contributeurs du FabLab.

Avant la finale du concours, deux intervenants experts des technologies “IoT” (Internet of Things), Vincent Prunet (HOP.JS) et Joël Viale (IBM) avaient ouvert cette soirée SophiaConf 2017.

Lauréats et membres du jury en compagnie de Cédric Ulmer, le président de Telecom Valley.