L'intelligence collective, fil rouge des Entreprenariales 2017

Un thème "Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective", un invité d'honneur en la personne de Jacques Attali, des conférences, tables rondes, rencontres, speed meeting, remises de prix pour les 16èmes Entreprenariales, le grand rendez-vous annuel des entrepreneurs et chefs d'entreprises, le 30 novembre à l'Alliance Riviera à Nice.

C'est le thème "Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective" qu'a choisi la 16ème édition des Entreprenariales organisée par l’UPE06, avec le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur et de la Métropole Nice Côte d’Azur, salon qui aura lieu le 30 novembre de 9 à 19 heures à l’Allianz Riviera – Stade de Nice. L’objectif de cet événement n'a pas changé dans le temps : apporter aux dirigeants d’entreprises en un même lieu, au cours d'une seule journée, toute l'information nécessaire à la gestion et à la création de leur entreprise et leur permettre ainsi de trouver des solutions concrètes à leurs problématiques de développement et de management.

Ces Entreprenariales 2017 se retrouveront sur un espace de 2.000 m2 d'exposition, répartis sur deux niveaux avec 90 stands et plus de 100 exposants. Y seront installés également un espace "création-reprise", un "pavillon des start-up", un "village du chiffre" et un "village juridique". La journée sera rythmée par deux grandes tables rondes et une conférence de clôture. La table ronde d'ouverture à 11 heures sera axée sur le thème "intelligence collaborative - Quand la confiance devient le moteur de la performance", celle du début d'après-midi 14h15 sur "Création reprise d'entreprise, les clés du succès". La conférence de clôture à 17h15, sera animée par Jacques Attali, invité d’honneur de ces Entreprenariales.

Bien d'autres conférences, tables rondes, ateliers, rendez-vous, speed-meeting, remises de prix sont également au programme de cette édition qui attend environ 3.000 personnes.