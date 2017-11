Livraison de repas à domicile : Deliveroo débarque à Cannes

Connue pour ses livreurs à vélo, Deliveroo, la start-up britannique spécialisée dans la livraison de repas, débarque sur la Côte d'Azur via Cannes. Après s’être implantée dans 24 grandes villes françaises, elle a lancé son service mercredi 22 novembre dans la cité du Festival. Deliveroo propose ainsi aux Cannois de se faire livrer - en moins de 30 minutes - les plats de leurs restaurants préférés. Comme avec Uber pour les voitures, un système de géolocalisation affiche les restaurants les plus proches, et le tracking GPS permet de suivre en temps réel le biker Deliveroo en charge de la commande. Au menu pour l'instant les plats d'une dizaine de restaurants du centre ville et de Cannes La Bocca (Lcybol, Big Fernand, Rooster Club, Gusto Italiano, Pure ou encore Amorino et Volupté Anytime).

"L'arrivée de Deliveroo à Cannes est une vraie opportunité pour les nombreux restaurateurs de la ville qui sont principalement organisés pour répondre à la demande touristique et celle émanant des expositions et festivals," estime Barbara, à la tête du restaurant Lcybol. "Forts d’une dizaine de partenaires locaux pour notre lancement, nous comptons rapidement étendre notre service afin de proposer une offre encore plus diversifiée", déclare de son côté François Klein, Regional Manager du Sud-Est de la France.

La start-up fondée en 2013 a en tout cas les moyens de ses ambitions. Elle vient de réussir voilà quelques jours un nouveau tour de table de 98 millions de dollars (83 millions d’euros) et cela, après une levée de fonds de 384 millions de dollars (324 millions d’euros) en septembre. Dans cette nouvelle vague qui s'annonce avec la livraison de repas à domicile, une autre arrivée à signaler aussi en PACA, tout près donc de la Côte d'Azur : celle d'UberEATS qui vient de lancer son service hier jeudi 23 novembre à Marseille. Un nouvelle "disruption" en vue dans notre paysage.