Livre : "Le Tueur de la Promenade", une captivante contre-enquête

La contre-enquête de Vincent-Xavier Morvan, "Le Tueur de la Promenade" se lit d’une traite. Correspondant du Figaro et collaborateur de L’AFP, notre confrère, au fil d’un récit captivant mené d’une plume alerte a décidé de reprendre l’enquête sur le massacre de la Promenade des Anglais pour mieux se rapprocher de la vérité. Couvrant l’évènement à chaud qu’il évoque avec tact et respect des victimes, Vincent-Xavier Morvan décrypte l’itinéraire tortueux de Mohamed Bouhlel, un dijhadiste qui a préparé avec minutie son attentat tuant 86 personnes en blessant 434 autres.

Et si le sous titre 'Enquête sur une mystification" peut sembler caricatural, le livre ne l’est pas. Il tord le cou à l’image véhiculée peu après le massacre par la plupart des médias et des autorités : celle d’un détraqué hyperviolent, obsédé sexuel et mauvais musulman qui s’est radicalisé en un temps record.

La réalité est beaucoup plus nuancée. Vincent-Xavier Morvan n’emprunte pas les chemins classiques des investigations judiciaires, il se nourrit des confidences souvent inédites de nombreux proches du tueur, sa famille, ses origines. Cependant, il ne faut pas se méprendre : l’éclairage que développe cet ouvrage ne vise pas à trouver des justifications d’ordre psychiatrique au passage à l’acte de Mohamed Bouhlel.

Notre confrère dresse le portrait extrêmement complexe d’un djihadiste intelligent, rusé qui a méticuleusement préparé son attaque. Bouhlel hésite entre le 14 juillet et le 15 août et pense un moment agir dans la fan zone de l’Euro de football à Nice.

Une des qualités de cet ouvrage c’est de montrer, en s’appuyant sur l’expertise de psy qui ont décrypté le profil de nombreux djihadistes comment cet individu a accompli son acte dévastateur de manière froide, en toute conscience, sans l’apport d’aucune substance. Au volant de son camion-bélier, Boulhel a exécuté son massacre au nom d’Allah toutes fenêtres ouvertes. Comme s’il avait voulu mieux s’imprégner de sa « conversion » sanglante au dijhad .

"Le Tueur de la Promenade. Enquête sur une mystification". Heliopoles. 14,90 euros.

Paul Barelli

Journaliste, Président du CPM06, correspondant du Monde à Nice