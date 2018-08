Livre : "Tous Innovateurs" par trois professeurs de SKEMA

Trois co-auteurs passionnées d'innovation transformative Les 3 co-auteurs sont tous passionnés d’innovation transformative. Dominique Vian est un méthodologue convaincu que le complexe peut se représenter pour devenir plus compréhensible par ceux qui y sont confrontés. Mélanie Ciussi est une pragmatique pédagogue et Christophe Sempels un chercheur résolument ancré dans la pratique. C’est une vraie confiance réciproque qui les a amenés à apporter du nouveau grâce à leur complémentarité. La charte graphique du livre a été réalisée par l’agence Everest très engagée dans l’innovation. Le Dr Dominique Vian est Professeur associé en entrepreneuriat à SKEMA Business School. Docteur en Sciences de Gestion de Telecom ParisTech, il est passionné par la cognition entrepreneuriale, c’est à dire la façon de penser de l’entrepreneur. Mais pas n’importe quel entrepreneur. Celui qui crée des innovations disruptives, qui change les règles du jeu pour s’attaquer à des problèmes souvent complexes. De cette connaissance, il produit des méthodes qui accompagnent l’innovateur, comme celles décrites dans ce livre. Des méthodes pour penser "hors de la boîte" ou en dehors du contexte initial, pour reprendre son vocabulaire, des méthodes pour faire du clair avec du flou, ou encore accompagner l’innovation de rupture. Portées par les principes de l’effectuation et de la quasi-décomposabilité des systèmes complexes, ses méthodes sont utilisées dans une soixantaine d’incubateurs dans le monde et des grandes entreprises. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont “ISMA360®”, “La Boussole de l’Entrepreneur Innovateur” paru chez de Boeck en 2013. Le Dr. Mélanie Ciussi est Professeure de Knowledge Management à SKEMA Business School et chercheure au Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Education (LINE) de l’Université Côte d’Azur. Docteur en Sciences de l’Education, Mélanie dispose d’un talent tout particulier en matière d’innovation pédagogique et de format d’apprentissage disruptif. Elle co-dirige deux programmes d’immersion dans l’innovation : INVENT@UCA (initiative Disrupt Campus portée par l’Université Côte d’Azur) et le Programme ID @SKEMA - pour Innovation Durable -, un programme radicalement novateur tant dans la forme que dans le fond. Il vise à développer chez les étudiants l’état d’esprit de l’innovateur et les capacités à transformer les environnements dans lesquels ces innovateurs évoluent. Ses intentions sont simples et pleines de bons sens : stop à la relation verticale professeur - étudiant et place à l’expérience. Ses travaux ont été récompensés par plusieurs prix, comme le prix ARTS d’APPLE en 2011, les prix SKEMA en 2015, 2016. Elle a également dirigé un projet de recherche sur les serious games pour le Ministère de la Recherche pendant 2 ans. Auteur de plusieurs ouvrages, son dernier en date s’intitule “Moocs and Flip, what’s really changing” (ACPI, 2015). Le Dr Christophe Sempels est Docteur en Sciences de Gestion, Président et directeur scientifique de ImmaTerra. Il est spécialisé dans les modèles économiques durables innovants, visant à développer une synergie forte entre une réussite économique, une plus-value sociale et un bilan environnemental amélioré. Expert reconnu de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, ses travaux visent aussi à articuler l’innovation entrepreneuriale à l’innovation territoriale et sont fondés sur une approche résolument ancrée dans la pratique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.