Livres : le Grand Prix Jacques Audiberti à Arturo Pérez-Reverte

Le Grand Prix Littéraire de la Ville d’Antibes Jacques Audiberti a été attribué cette année à l'écrivain espagnol Arturo Pérez-Reverte pour l’ensemble de son œuvre. Ce Prix Littéraire, qui récompense "une œuvre en résonance avec l’œuvre de Jacques Audiberti, fidèle à la culture méditerranéenne" lui sera remis vendredi 10 novembre à 18h30 à la Médiathèque Albert Camus en présence de Jean Leonetti, maire d'Antibes et des membres du jury dont son président Didier Van Cauwelaert. Ancien grand reporter de guerre, Arturo Pérez-Reverte est un admirateur d’Alexandre Dumas. Dans son dernier livre, "Deux hommes de bien", on retrouve la verve épique des Trois mousquetaires. Membre de l'Académie Royale espagnole, il s'est affirmé comme l'un des plus grands écrivains contemporains.

Issu d'une famille de marins, le lauréat 2017 a toujours été passionné par la mer. Diplômé en sciences-politiques et en journalisme, il a longtemps travaillé comme grand reporter et correspondant de guerre pour la télévision espagnole. Ses romans sont des succès dans le monde entier et plusieurs d'entre eux ont été portés à l'écran. Agé de 66 ans, il partage aujourd'hui sa vie entre l'écriture et sa passion pour la mer et la navigation.

Ses romans, Le Maître d'escrime, Le Tableau du maître flamand (Grand Prix de Littérature policière 1993), La Peau du tambour (prix Jean Monnet 1997), les 7 tomes des Aventures du capitaine Alatriste ou encore Le Cimetière des bateaux sans nom (Prix Méditerranée étranger 2001) sont tous des succès mondiaux traduits en 40 langues. Parmi ceux portés à l'écran : Le Club Dumas, adapté sous le nom de La Neuvième Porte par Roman Polanski, Le Tableau du maître flamand a inspiré le film du même nom de Jim McBride. Un film basé sur les Aventures du capitaine Alatriste est sorti en Espagne en 2006, ainsi qu'une série télévisée.