L'OGC Nice renouvelle son partenariat avec Nice Start(s) Up

Acteur emblématique de Nice et des Alpes-Maritimes, l’OGC Nice a cherché à mettre à profit sa notoriété pour connecter TPE/PME et Startups à travers un partenariat avec l'association Nice Start(s) Up. Un partenariat qui en est à sa seconde édition. La signature de cette 2ème édition du partenariat se fera le 30 mars à 19 heures à l’Hôtel Westminster, Promenade des Anglais. Le Club étendard de la Côte d’Azur se fait ainsi l’entremetteur entre deux univers, celui de l’innovation et du digital et celui de l’économie traditionnelle, portés par les TPE et PME de la région, partenaires de l’OGC Nice.

Les objectifs : créer des rencontres et favoriser des échanges entre deux univers parfois éloignés mais qui chacun à leur façon innovent, concevoir des synergies pour dynamiser le territoire azuréen, embarquer les entreprises partenaires de l’OGC Nice et les entreprises membres de Nice Start(s) Up dans l’aventure de l’innovation et du digital afin de valoriser le tissu économique local.

La seconde édition de ce partenariat se concrétisera au travers de la naissance des rencontres intitulées “Face-à-Face 2.0.” Le principe : des entreprises membres de NSU présentent leurs solutions innovantes aux entreprises partenaires de l’OGC Nice. Suivent des rencontres en tête-à-tête.

Déroulé de la soirée

19h-19h15 : accueil

: accueil 19h15-19h20 : Mot d’introduction par Jean-Pierre Rivère , Président de l’OGC Nice

Mot d’introduction par , Président de l’OGC Nice 19h20-19h35 : transformation digitale au service des TPE/PME par Cédric Piazza, Fondateur de Wizishop

transformation digitale au service des TPE/PME par Cédric Piazza, Fondateur de Wizishop 19h40-20h : pitch des start-ups (AllMySMS, Web2ROI, Wever, CatchingBox)

pitch des start-ups (AllMySMS, Web2ROI, Wever, CatchingBox) 20h-20h15 : prise de parole OGC Nice & Nice Start(s) Up / signature de la convention

prise de parole OGC Nice & Nice Start(s) Up / signature de la convention 20h15-23h : cocktail dînatoire / networking

Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir des nouveaux produits lancés par les membres de Nice Start(s) Up.