Lundis de l'ergonomie à Sophia : besoins clients et "lean start-up"

Pour ceux qui s'intéressent aux Interactions Homme Machine (IHM), ou à la thématique du numérique (informaticiens, sociologues…) les lundis de l'ergonomie, sous les ailes de l'UCA (Université Côte d'Azur) et d'Inria, offrent une bonne occasion de toucher à l'état de l'art ainsi qu'aux thématiques et travaux actuels. Le 8ème séminaire de ce cycle aura lieu lundi 5 février, de 12h30 à 13h30 au Learning Center du Campus SophiaTech sur le thème "Exploration des besoins clients en maturation de start up". Il sera animé par Guillène Ribière, Chargée des Partenariats et Projets d’Innovation, à Inria Sophia-Antipolis.

Dans la phase de maturation (donc très, très amont) des projets de start ups, on se focalise souvent sur la consolidation des technologies en jeu.

Pour autant, deux autres enjeux sont primordiaux dans cette phase : l’identification d’un couple besoin-clients pertinent et sa validation terrain. D’autre part, il est vital de faire évoluer l’équipe en place souvent à forte coloration scientifique et technique vers une équipe à l’écoute de ses clients et du monde réel.

Une approche employée pour atteindre ce but est le "lean startup" qui consiste en des phases itératives d’hypothèse, test et validation ou invalidation des besoins clients. Guillène Ribière montrera à travers un exemple comment cette approche de "lean startup" est utilisée dans cette phase de maturation et les bénéfices qu’elle apporte.