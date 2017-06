L'Université Côte d'Azur accueillera la 11e édition des Olympiades Internationales de Géosciences

La remise des prix des Olympiades de Géosciences et de Mathématiques de l’académie de Nice a lieu ce matin, vendredi 9 juin, à partir de 9h30 à Polytech Nice Sophia, au Campus Sophia Tech de Sophia Antipolis. Une remise des prix qui est accueillie par l’académie de Nice avec tous ses partenaires académiques et universitaires avec un objectif plus général : rapprocher chercheurs et lycéens au quotidien. Dans ce but, l'académie avec notamment l’Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) et l'Observatoire de la Côte d’Azur avec l'unité de recherche en géosciences Géoazur (Université Côte d’Azur) renforcent chaque année leur coopération pour que les sciences deviennent "participatives" : chercheurs dans les classes, programmes éducatifs, ressources scientifiques rendues accessibles aux élèves, etc...

Les Olympiades Internationales pour la première fois en France

Au-delà de cette remise de prix, l’Université Côte d’Azur (UCA) en partenariat avec l’académie de Nice, a reçu l’investiture pour organiser du 22 au 29 août prochains, la 11e édition des Olympiades Internationales de Géosciences (#IESO2017). A noter qu'elle se déroulera pour la première fois en France et donc sur le territoire azuréen.

Les meilleurs lycéens de la planète seront au rendez-vous de cette nouvelle édition olympique. Ce sera un moment fort pour le territoire qui compte saisir cette opportunité pour faire découvrir nos ressources géologiques, le savoir-faire pédagogique du système scolaire français, et le pôle universitaire d’excellence d'UCA. Durant cette semaine inédite pour l'académie des lycéens de 35 nations auront à plancher sur de nombreux sujets autours des géosciences, des sciences de l’environnement et du développement durable.

La cérémonie d’ouverture, qui se déroulera au Polytech’Sophia le 22 août 2017, offrira un véritable coup de projecteur à la fois sur les talents de demain ainsi que sur la technopole sophipolitaine.

