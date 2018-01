Lutte gaspillage alimentaire : 2.500 repas sauvés à Nice

Les Niçois se sont engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en adoptant dès sa mise en service, l'application Too Good To Go, lancée en France en juin 2016. Cette application leur permet de récupérer à petit prix les invendus des commerçants à leur fermeture, évitant ainsi que leurs produits frais ne terminent à la poubelle à la fin de la journée. En quelques mois, 22 commerçants azuréens ont rejoint cette démarche pour réduire leurs déchets alimentaires quotidiens. Ce sont ainsi plus de 2.500 repas qui ont été récupérés par les utilisateurs !

L'application met également en avant des commerçants de qualité afin de les faire découvrir à ses utilisateurs : pour Nice et la Côte d'Azur, la Boulangerie Lagache, des restaurants tels que Badaboom, ou encore le supermarché bio, Bioman. "Le nombre de repas déjà sauvés prouve l'envie des Français de s'engager contre le gaspillage alimentaire" souligne Lucie Basch, Fondatrice et Directrice Générale France de l'application.