Luxury Travel Guide Global Awards : Cannes meilleure destination 2017 !

Une "palme" supplémentaire pour Cannes. La ville du festival a été élue meilleure destination 2017 aux Luxury Travel Guide Global Awards. Le prix lui a été remis lundi dernier dans le cadre du WTM (World Travel Market), l’un des plus grands salons du Tourisme dans le monde, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à Londres en présence des professionnels de l’industrie touristique. Ce prix est une véritable reconnaissance. Au cours des douze derniers mois, l’équipe du Luxury Travel Guide a parcouru les meilleures destinations, les hôtels, les restaurants et a rencontré les voyagistes, ainsi que les entreprises spécialisées dans l’événementiel afin de sélectionner les meilleurs d’entre eux. Des nominés qui proviennent d’Europe, d’Asie, d’Afrique, des USA et du Moyen-Orient.

Dans la catégorie des "Meilleures Destinations Touristiques 2017", hors pays, Cannes s'était retrouvée dans les cinq finalistes face à Beverly Hills, Cape Town, Kerala et West Iceland. Des concurrents de choix. Le jury, composé de journalistes spécialisés, d’experts du tourisme et de lecteurs-influenceurs du guide, a retenu des villes ou régions qui démontrent activement leur volontarisme dans leur développement touristique. Le Prix décerné à Cannes est venu souligner ainsi le dynamisme de la ville dans ce domaine et souligner les efforts de la destination pour sa promotion à l’international.