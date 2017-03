Lycées : Saint-Joseph, Stanislas Nice et Cannes en tête du palmarès 2017

Trois lycées privés arrivent en tête dans les Alpes-Maritimes du classement des lycées de l'Etudiant, paru ce matin : Saint-Joseph à Nice, Stanislas Cannes et Stanislas Nice. Dans ce palmarès 2017, plusieurs lycées publics figurent dans le top Ten : Jules Ferry à Cannes (4ème), Saint-Jean à Antibes (5ème), le lycée International de Valbonne (7ème) et Albert Calmette à Nice (8ème). Deux lycées niçois se retrouvent en bas de classement : le Parc Impérial à Niçe et Paul Augier à Nice également. Voir le palmarès pour l'Académie de Nice sur le site de Letudiant.fr.

Depuis plus de 5 ans, le classement de l'Etudiant est établi en faisant la moyenne des notes (sur 20) obtenues par les lycées dans les 3 indicateurs, toutes séries confondues : taux de réussite au bac (coefficient 1), capacité à faire progresser les élèves (coefficient 1), indice de stabilité (coefficient 1). Ces trois indicateurs, construits par les experts du ministère de l'Éducation nationale, ont dans ce classement le même poids respectif.

Cependant, pour les 140 lycées affichant un taux de réussite attendu au bac d'au moins 98 % et un taux de réussite d'au moins 99 %, la capacité à faire progresser les élèves n'étant plus réellement significative, l'Etudiant a tenu compte, à sa place, de la proportion de mentions dans le lycée au bac 2015 (dernière donnée disponible).