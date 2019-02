M-tourisme à Cannes : un projet de blockchain avec smart services

"Projet de mise en place d'une blockchain France Congrès et Évènements, et ses smart services à construire sur la destination de Cannes" : c'est ce que présenteront le palais des festivals de Cannes et la Commission M-tourisme de Telecom Valley mardi 5 mars de 9 à 12 heures à Cannes, dans l'Auditorium K du Palais des Festivals. Cette réunion de présentation et d'échange autour de la phase pilote du projet de blockchain s'adresse aux PME du m-tourisme auxquelles il est proposé l'opportunité de s'engager dans un projet local innovant avec des retombées nationales.