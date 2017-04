"Ma thèse en 180 secondes" à Nice : 20 doctorant(e)s en piste

Ce sera la 4ème édition locale du concours national "Ma thèse en 180 secondes". Organisée par l'Université Côte d’Azur (UCA) elle aura lieu mardi 25 avril à 18 heures au Palais des Rois Sardes à Nice (10 rue de la Préfecture). Inspiré de "Three minute thesis (3MT®)" en Australie, ce concours de vulgarisation scientifique est piloté en France par la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et le CNRS. "Ma thèse en 180 secondes" propose ainsi depuis 2014, un défi aux doctorant(e)s et jeunes docteurs : expliquer au grand public leur sujet de recherche en français, avec des termes simples, et l’appui éventuel d’une seule diapositive, le tout en 3 minutes chrono !

C'est un exercice dans lequel les doctorants d'UCA excellent. Ainsi le lauréat azuréen de l'an dernier, Bertrand Cochard a obtenu au niveau national le second prix du jury et le prix du public dans la présentation de sa thèse intitulée "Réification, spectacle et imagification dans la philosophie de Guy Debord". Dans cette thèse il mène une charge virulente contre la société de consommation et de la mise en scène, mais se propose également de "fournir des outils conceptuels pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit". Voir sa présentation sur Youtube qui donne une bonne idée de l'exercice : https://www.youtube.com/watch?v=96loSvYH-sE

Cette année, ce sont 20 doctorant(e)s qui relèvent ce défi et qui disposeront de 180 secondes, top chrono, pour convaincre un jury composé de personnalités de l'entrepreneuriat, de la recherche et de la communication. Le meilleur candidat participera ensuite la demi-finale nationale qui aura lieu à Paris le 13 juin (1 candidat par regroupement universitaire), puis s'il est sélectionné, à la finale nationale du 14 juin.

A noter que si aujourd'hui le concours est devenu un évènement grand public de vulgarisation scientifique, il permet aussi aux doctorants français de se former. En effet les 20 candidats ont suivi une formation de 16 heures sur l'écriture de vulgarisation, l'élaboration d'un visuel et la prise de parole. L’exercice leur permet ainsi dès les premières années de leur travail de thèse d’acquérir une aisance à transmettre et valoriser leurs compétences et à assurer une meilleure visibilité à leur recherche.