Machine learning pour les "nuls" : MyDataModels (Sophia) lève 1 M€

La start-up a développé une plate-forme logicielle de machine learning automatisé pour les Small Data à l'usage des experts métiers qui n'ont pas de compétences en programmation. La levée de fonds d'1 M€ réussie auprès d'Earlybird lui permettra d'accélérer l'adoption de sa nouvelle solution SaaS basée sur le cloud.

MyDataModels, une start-up sophipolitaine qui développe une plate-forme logicielle de machine learning automatisé pour les Small Data, a clôturé le 31 janvier dernier un investissement de démarrage d'un million d'euros auprès d’Earlybird Venture Capital. L'intérêt de sa solution ? Elle s'adresse à des experts métier ayant peu ou pas de compétences en programmation, ou en machine learning et leur permet de créer et d’exécuter leurs propres modèles prédictifs. En quelque sorte, le "machine learning pour les nuls", selon le concept de la célèbre maison d'édition de vulgarisation de savoir. La version desktop étant déjà utilisée par plusieurs sociétés, MyDataModels lance sa version SaaS.

Earlybird arrive ainsi à un stade stratégique pour accompagner le développement de la société. Grâce à ce nouveau financement, la société pourra accélérer l'adoption de sa nouvelle solution SaaS basée sur le cloud et développera davantage la croissance de l'entreprise. De plus, le scientifique et directeur de recherche réputé d’Inria, le Dr Marc Schoenauer, rejoint le conseil d’administration pour soutenir les visions scientifique et commerciale.

Le positionnement de MyDataModels ?

Alors que le Big Data atteint son apogée, les outils de prédiction d'événements basés sur ces données sont encore principalement destinés aux programmeurs et aux data scientists. Les petits ensembles de données, les Small Data, sont toutefois beaucoup plus nombreux au sein des organisations que ceux contenant des millions de lignes. Pour utiliser les Small Data à grande échelle, les experts métier doivent être en mesure d'exécuter de manière autonome des analyses prédictives pour leurs propres projets.

Pour rendre le machine learning accessible à un large éventail de personnes, MyDataModels permet aux utilisateurs de sa plate-forme de créer et d’exécuter des modèles prédictifs précis avec un service du type "production de modèle en un clic". Positionnée en tant que solution de machine learning Small Data entièrement automatisée, la société s'adresse à un marché en croissance rapide. La solution est destinée aux experts métier des PME, des entreprises et des instituts de recherche privés et publics.

"Rendre le machine learning accessible à tous"

"Nous pensons que rendre le machine learning accessible à tous est désormais la véritable innovation en matière de machine learning, plutôt que d’accroître simplement la productivité des data scientists via des studios et des ateliers de data science", explique Simon Gazikian, président et co-fondateur de MyDataModels. "

"Le Big Data n’est que la partie visible de l’iceberg des données. Le Small Data en est la plus grande partie cachée, et représente plus de 80% des données de l’entreprise. Avoir Earlybird à nos côtés permettra à MyDataModels d’accélérer l’adoption de notre plate-forme logicielle de machine learning automatisé révolutionnaire."