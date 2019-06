MagicStay : levée de fonds à 3 M€ pour le airbnb du tourisme d'affaires

Créée à Grasse en janvier 2013, la plateforme de location d’appartements dédiée aux voyageurs d'affaires, annonce une 6ème levée de fonds à 3 M€ pour recruter des talents afin d'accélérer sa croissance. MagicStay compte approcher le million de logements avant la fin de l'année et signer un quart des grandes entreprises françaises.

Et une sixième levée de fonds pour le airbnb du tourisme d'affaires créé à Grasse en 2013. William Lecerf et Valéry Linyer, co-fondateurs de MagicStay (ex-Magic Event), plateforme de location d’appartements dédiée aux voyageurs d'affaires, viennent d'annoncer une levée en "série A" (rendre scalable le business et l'orienter vers la rentabilité) de 3 M€ pour poursuivre le développement de la société. Ce qui porte les sommes levées depuis la création à plus de 8 M€. Parallèlement, ils ont annoncé l'intégration complète de Magicstay.com dans les principaux outils de réservation du voyage d'affaires. (Photo DR : de gauche à droite, William Lecerf et Valéry Linyer, co-fondateurs de MagicStay).

Les quatre atouts dont se prévaut MagicStay

"Cette levée de fonds nous permettra de recruter des talents afin d’accélérer notre croissance. Nous souhaitons signer un quart des grandes entreprises françaises et approcher le million de logements avant la fin de l’année, grâce aux technologies exclusives dont nous disposons désormais", assure Valéry Linÿer, le CEO.

"Nous possédons quatre atouts principaux par rapport à nos concurrents : nous répondons aux enjeux du "duty of care", nous sommes capables de personnaliser notre outil pour répondre aux contraintes de chaque grande entreprise pour les courts et longs séjours, nous disposons d’un service client 24/7 avec des process qualité et d’accompagnement du voyageur et nous sommes les seuls compatibles avec la protection des données personnelles des voyageurs…"

Le développement international en ligne de mire

Aujourd'hui, c'est le développement à l'international qui est en ligne de mire. "Le marché du voyage d’affaires est par essence mondial, et les acteurs globaux. Notre technologie nous permet désormais d’accélérer notre présence à l’international " ajoute William Lecerf. MagicStay.com développe une technologie exclusive de connectivité aux principaux acteurs du Business Travel : sécurité (iSOS, SSF, Anticip, iJET…), paiement (Amex BTA, Airplus…), Online Booking Tools (Concur, KDS…), Travel Management Companies… et des outils temps réels pour relier les agences immobilières du monde entier. Sur ce créneau, il déclare avoir atteint un portefeuille de plus de 400.000 logements à travers le monde, en progression de plus de 100%.

La start-up compte répondre aussi aux augmentations de tarifs hoteliers. Selon Carlson Wagonlit Travel, ils augmenteront de 6,8 % en 2019, mettant sous pression les politiques voyages des entreprises. Pour Valéry Linÿer, "l’apport d’une offre d’appartements, sécurisée et gérée par des professionnels, permet à la fois de répondre à une demande croissante du voyageur d’être comme à la maison, et à la fois d’obtenir des économies cruciales sur ce poste budgétaire qui représente un quart des dépenses du déplacement professionnel."

Une nouvelle levée en préparation

Cette série A a été réalisée par Jérôme Patenotte et Sophie Mesnier Teissèdre (Simmons & Simmons), Florent Guillermain et Rodolphe Besserve (Société Générale Corporate & Investment Banking SGCIB). Mais MagicStay ne compte pas s'en arrêter là. Elle se trouve d’ores et déjà en préparation d’une série B, levée destinée plus particulièrement à s’internationaliser, à rendre encore plus scalable le modèle et à racheter des entreprises, concurrentes de préférence. Ce serait la 7ème!