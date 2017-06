MakeOurPlanetGreatAgain : Université Côte d’Azur relève le défi

#MakeOurPlanetGreatAgain, c'est l'appel lancé début juin par Emmanuel Macron en réaction à la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris. Un appel qui avait fait le "buzz". L'Université Côte d’Azur l'a repris au bond. Elle est ainsi la première université à s’y associer et lance une invitation aux chercheurs qui le souhaitent à venir en France pour travailler sur les problématiques liées au réchauffement climatique. Les financements (sur quatre ans) iraient de 1 M€ pour les jeunes chercheurs à 1,5 M€ pour les chercheurs confirmés.

Récemment labellisée "Initiative d'excellence", l'UCA, université intensive en recherche, dispose de financements pour accueillir des chercheurs de haut niveau à fort potentiel. Elle répond aussi à l'appel "Make Our Planet Great Again" lancé par le gouvernement et vient de mettre en ligne un site web destiné aux chercheurs internationaux de haut niveau qui souhaitent s’associer à Université Côte d’Azur pour travailler sur l’impact du réchauffement climatique.

Elle affiche aussi du même coup ses atouts lui permettant d'accueillir les meilleurs chercheurs :

Elle dispose de laboratoires de recherche performants et reconnus à l'international pour leur expertise dans le domaine de l'impact du réchauffement climatique;

Ces laboratoires s'ouvrent aux entreprises et aux collectivités territoriales au travers de plateformes "public/privé" notamment dans les domaines suivants : villes durables / mobilité / transition énergétique / risques / santé,environnement / Bio-contrôle

Elle dispose d'un centre de la modélisation et de la simulation et s'est engagée fortement dans le développement des data sciences, notamment appliquées à ce domaine ;

UCA est engagée dans un programme volontaire de recrutement de chercheurs de renommée internationale ;

Elle s’est dotée d’un "Welcome Center" capable d’accompagner dans leur démarches administratives les chercheurs invités et dispose d’un parc immobilier neuf pour héberger temporairement les chercheurs invités et leur famille ;

Est également mis en avant la situation géographique des laboratoires et campus qui offre un cadre de travail exceptionnel entre mer et montagne dans un contexte très internationalisé tandis que l'université azuréenne s’engage dans une procédure accélérée de sélection et d’accueil. Bref, tout pour plaire!